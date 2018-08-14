Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor

Televizyondan ulusa seslenen Maduro, "Kolombiya ve Karayipler'e yapılan kaçakçılığı önlemek için benzin uluslararası fiyatlarda satılmalı" dedi.

Dünyadaki birçok petrol üreticisi ülkede olduğu gibi Venezuela'da da benzin halka sübvansiyonlu fiyatlardan satılıyor.

Devlet, kaçakçılar tarafından da yasal yollarla elde edilen bu ucuz petrolün komşu ülkelere yeniden satışını engellemeyi amaçlıyor.

2018 sonunda enflasyon oranının yüzde 1 milyona ulaşmasının beklendiği ülkede, petrol fiyatları, yıllardır süren büyük ekonomik sıkıntılara karşın neredeyse değişmedi.

Asgari ücretin aylık 5 milyon bolivar olduğu ülkede, bir bardak kahve geçen haftadan bu yana 2 milyon bolivara satılıyor. Buna karşın aynı parayla standart bir aracın deposu ise neredeyse 9 bin kez doldurulabiliyor.

KİMLİK KARTI İLE UCUZ BENZİN ALINABİLECEK

BBC Venezuela Muhabiri Guillermo Olmo, benzin desteklemelerinin sonlandırılması planının, devletin gelirlerini artırmak için devreye sokulacak daha büyük bir ekonomik planın parçası olduğu da belirtiliyor.