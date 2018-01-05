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Venezuela Kongresi Yeni Liderini Seçti

05.01.2018 23:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Venezuela Kongresi’nin yeni lideri 73 yaşındaki Omar Barboza oldu.

Venezuela Kongresi'nin yeni lideri 73 yaşındaki Omar Barboza oldu.

Cuma günü Ulusal Meclis Başkanı olarak yemin etti. Ulusal Meclis, Başkan Nicolas Maduro destekçilerinin kontrolündeki federal hükmet içinde muhalifler tarafından kontrol edilen nadir kurumlardan.

Meclisten geçen yasalar, hükümet destekli Anayasa Mahkemesi tarafından sık sık "Anayasa'ya aykırı” ilan ediliyor. Geçen yıl seçilen Anayasa Konseyi de meclisin yürütme yetkisini neredeyse tamamen elinden almış durumda.

Barboza, halkın ekonomik ve siyasi krize barışçıl çözüm bulunmasını istediğini ve adil seçimler için takvim belirlemenin önceliği olduğunu kaydetti.

Seçim, 2018'de yapılacak ancak, kesin tarih henüz netleşmiş değil.

Venezuela eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2013'te ölmesinin ardından Nicolas Maduro döneminde ülke ekonomik krize girmiş durumda.

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