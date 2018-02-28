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Venezuela yaptırımlara karşı alternatif arıyor: 'Türkiye ile çalışabiliriz'

28.02.2018 12:10 | Son Güncelleme

Yaptırımlar nedeniyle enflasyonun yüzde 13.000 düzeylerine ulaştığı Venezuela'da Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, uluslararası finans sisteminin getireceği engellere karşı yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını açıkladı.

Venezuela yaptırımlara karşı alternatif arıyor: 'Türkiye ile çalışabiliriz'

ABD'nin Ağsutos'ta devreye soktuğu mali yaptırımlar sonrası enflasyonun yüzde 13.000'e yaklaştığı Venezuela, krizi aşmak için yeni yollar arıyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, uluslararası finans sisteminin getireceği engellere karşı yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Venezuela Dışişleri Bakanı, "Bunun üstesinden geleceğimizden kuşkumuz yok. Başkan Nicolas Maduro, Nisan'da yeniden seçilmesi halinde kendisini 6 yıllık yeni dönemini ülke ekonomisini çeşitlendirmeye ve istikrara kavuşturmaya adamış durumda. Alternatif yollar bulmayı başaracağız. Uluslararası sistem Venezuela'yı engellerse yeni mekanizmalar bulmak için Rusya, Çin ve Türkiye ile birlikte çalışacağız" diye konuştu.

ABD ambargosunun zararlarını anlatan Montserrat, küresel bankaların, yaptırım korkusuyla Venezuela ile çalışmaktan çekindiğini savundu.

'Muhalefetle birlikte Washington'a gidebiliriz'

ABD'nin Ağustos'ta Venezuela'ya koyduğu yaptırımlara da değinen Arreaza, küresel bankaların yaptırım kaygısı nedeniyle Venezuela ile çalışmaya çekindiğini söylerken, muhalefetle birlikte Washington'a gidip ABD Başkanı Donald Trump'tan yaptırımların askıya almasını talep edebileceklerini ifade etti.

Bakan, "Evet, insani durum kötü, yaptırımlar bunu daha da kötüleştirdi" dedi.

Hükümetin parlamentonun yasama yetkisini elinden almaya çalışmasından sonrası Venezuela'da geçen yıl Mart ayında başlayıp Ağustos ortasına kadar süren gösterilerde 165 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD ise gösterilerin ardından Venezuela ile ticareti ve devlete ait petrol şirketini hedef alan yaptırımlar açıklamıştı.

İthalat yüzde 31 düşerken Maduro hükümeti, 1,9 milyar dolar tutarındaki dış borç faizini ödeyemedi.

30 milyon nüfuslu ülkede halk gıda ve ilaç bulmakta sıkıntı yaşıyor. İthal yiyeceklere kısıtlama getirildi. Bir kilogram pirincin fiyatı ülkedeki asgari ücretin (797 Bolivar) yarısına ulaştı.

Venezuela yaptırımlara karşı alternatif arıyor: 'Türkiye ile çalışabiliriz'

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