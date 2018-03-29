HABER

Venezuela'da cezaevi yangını: En az 68 ölü

29.03.2018 08:17 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyinde yer alan Carabobo eyaletinde yaşanan bir cezaevi isyanı sırasında çıkan yangında en az 68 kişi hayatını kaybetti. Valencia kentinde yaşanan olayda çok sayıda mahkumun duman zehirlenmesinden öldüğü belirtiliyor.

Venezuela'da cezaevi yangını: En az 68 ölü

Venezuela'nın Carabobo eyaletinde yaşanan bir cezaevi isyanı sırasında çıkan yangında en az 68 kişi hayatını kaybetti.

Valencia kentinde yaşanan olayda çok sayıda mahkumun duman zehirlenmesinden öldüğü belirtiliyor.

Venezuela polisi, yangının cezaevinden toplu kaçış girişimi sırasında "bilinçli" bir şekilde çıkarıldığını açıkladı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yangın haberi sonrası cezaevi kapısına gelen mahkum yakınlarına ise polisin müdahale ettiği ve biber gazı kullanıldığı bildirildi.

Yangının hücrelerdeki şiltelerin ateşe verilmesiyle çıkarıldığı belirtiliyor.

'Ziyaretçilerden de ölenler var'

Olayda bir polis memuru da silahla yaralandı. Cezaevi yangınında hayatını kaybedenler arasında, ziyaretçi mahkum yakınları olduğu da düşünülüyor.

Venezuela cezaevleri, insan hakları örgütlerinin tarafında uzun süredir mercek altında. Ülkedeki ekonomik kiz ve artan suç nedeniyle hapishanelerin aşırı dolulukta olduğu belirtiliyor.

Bazı cezaevlerinde kapasitenin 5 katı kadar tutuklu ve mahkum kaldığı bildiriliyor.

Çok sayıda TSK personeline operasyon!Çok sayıda TSK personeline operasyon!
3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! 3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı!
Son dakika! Yunan askerleri için flaş kararSon dakika! Yunan askerleri için flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var

Üç ülkeden flaş Rusya kararı!

Üç ülkeden flaş Rusya kararı!

3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...

3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.