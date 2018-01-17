Venezuela'da darbeyle suçlananan helikopter pilotu öldürüldü

Venezuela'da geçtiğimiz yıl çeşitli devlet binalarına el bombaları ve helikopterle saldırı düzenlediği iddia edilen helikopter pilotu Oscar Perez'i ele geçirmek için düzenlenen operasyonda Perez ile beraber yedi saldırganın öldürüldüğü duyuruldu.

Salı günü Venezuela'nın başkenti Caracas'a yakın bir kasaba olan El Junquito'da polis güçleri, pilot Oscar Perez'e bağlı olduğu belirtilen hücreyi ele geçirmek amacıyla bir evi çevirdiklerini açıkladı.

27 Haziran'da çalıntı bir helikopterle yüksek mahkeme ve içişleri bakanlığına el bombaları ve silahlarla kalkışma düzenlemekten aranan Perez, operasyon sırasında Instagram'dan video yükledi.

Reuters Perez yüklediği videolarda yaralanmış bir vaziyette görülüyor Yüklediği videolarda yaralandığı görülen Perez, yetkililere teslim olmayı önerdiğini ancak bunun yerine onu öldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Bir başka videoda yetkililerle müzakere ettiklerini söyleyen Perez, Venezuela halkına gönderdiği mesajda ise umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini dile getirdi.