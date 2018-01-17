Venezuela'da darbeyle suçlananan helikopter pilotu öldürüldü

Venezuela'da geçtiğimiz yıl çeşitli devlet binalarına el bombaları ve helikopterle saldırı düzenlediği iddia edilen helikopter pilotu Oscar Perez'i ele geçirmek için düzenlenen operasyonda Perez ile beraber yedi saldırganın öldürüldüğü duyuruldu.
Salı günü Venezuela'nın başkenti Caracas'a yakın bir kasaba olan El Junquito'da polis güçleri, pilot Oscar Perez'e bağlı olduğu belirtilen hücreyi ele geçirmek amacıyla bir evi çevirdiklerini açıkladı.
27 Haziran'da çalıntı bir helikopterle yüksek mahkeme ve içişleri bakanlığına el bombaları ve silahlarla kalkışma düzenlemekten aranan Perez, operasyon sırasında Instagram'dan video yükledi.
Reuters Perez yüklediği videolarda yaralanmış bir vaziyette görülüyor Yüklediği videolarda yaralandığı görülen Perez, yetkililere teslim olmayı önerdiğini ancak bunun yerine onu öldürmeye çalıştıklarını söyledi.
Bir başka videoda yetkililerle müzakere ettiklerini söyleyen Perez, Venezuela halkına gönderdiği mesajda ise umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini dile getirdi.
Hükümetin önde gelen isimlerinden Diosdado Cabello ise Perez'in polise ateş açtığını öne sürdü.
İlk başta Perez'in akıbetinin ne olduğu bilinmezken ailesinin haber alma talebi üzerine öldürüldüğü açıklandı.
Film oyuncusuPerez, geçen yıl düzenlenen saldırı ardından bütün ülkede aranıyordu.
Perez saldırıyı otoriter hükümete karşı gerçekleştirdiğini söylemişti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini "fanatik ve aşırı bir terörist" olarak tanımlamış ve darbeyle suçlamıştı.
36 yaşındaki Perez, 2015 yılında "Ertelenmiş Ölüm" adlı bir aksiyon filmi yönetip baş rolünde oynamıştı.
Zengin bir iş adamının kaçırılma hikâyesini anlatan filmde helikopterden ateş açma sahneleri de vardı.
Sosyal medyadan Perez'in kendini James Bond ya da Rambo gibi bir karakter olarak tanıttığı biliniyor.
Venezuela krizi hakkında bilinmesi gereken 5 şeyVenezuela ekonomisi neden çöktü?Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam yapılacak
İstanbul'da güpegündüz kız kaçırdılar!
Komandoların Afrin'e dualarla uğurlandığı anlar! İşte bu şarkıyla gittiler...
Uzmanlardan Kanal İstanbul ve Marmara Denizi için kritik uyarı
NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!
Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı
Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması
Hayatımızı değiştirecek çılgın buluşlar
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi
PKK sempatizanı katibi bilgisayarından çıkanlar ele verdi!
Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi
2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu