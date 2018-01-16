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Venezuela'da helikopterle saldırıdan aranan pilot için operasyon

16.01.2018 05:06 | Son Güncelleme 8 saat önce

Venezuela'da geçtiğimiz yıl çeşitli devlet binalarına el bombaları ve helikopterle saldırı düzenlediği iddia edilen helikopter pilotu Oscar Perez'i ele geçirmek için düzenlenen operasyonda iki polis memuru ve birkaç 'saldırganın' öldürüldüğü açıklandı.

Venezuela'da geçtiğimiz yıl çeşitli devlet binalarına el bombaları ve helikopterle saldırı düzenlediği iddia edilen helikopter pilotu Oscar Perez'i ele geçirmek için düzenlenen operasyonda iki polis memuru ve birkaç 'saldırganın' öldürüldüğü açıklandı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'a yakın bir kasaba olan El Junquito'da polis güçleri, pilot Oscar Perez'e bağlı olduğu belirtilen hücreyi ele geçirmek amacıyla bir evi çevirdiklerini açıkladı.

Yetkililer beş kişiyi gözaltına aldıklarını, operasyon sırasında ise iki polis memuru ile birkaç 'teröristin' hayatını kaybettiğini söyledi.

Ancak Perez'e ne olduğu bilinmiyor.

27 Haziran'da çalıntı bir helikopterle yüksek mahkeme ve içişleri bakanlığına el bombaları ve silahlarla kalkışma düzenlemekten aranan Perez, operasyon sırasında Instagram'dan video yükledi.

Reuters Perez yüklediği videolarda yaralanmış bir vaziyette görülüyor Yüklediği videolarda yaralandığı görülen Perez, yetkililere teslim olmayı önerdiğini ancak bunun yerine onu öldürmeye çalıştıklarını iddia etti.

Bir başka videoda yetkililerle müzakere ettiklerini söyleyen Perez, Venezuela halkına gönderdiği mesajda ise umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Hükümetin önde gelen isimlerinden Diosdado Cabello ise Perez'in polise ateş açtığını öne sürdü.

Perez, geçen yıl düzenlenen saldırı ardından bütün ülkede aranıyordu.

Perez saldırıyı otoriter hükümete karşı gerçekleştirdiğini söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini "fanatik ve aşırı bir terörist" olarak tanımladı.

36 yaşındaki Perez, 2015 yılında "Ertelenmiş Ölüm" adlı bir aksiyon filmi yönetip baş rolünde oynamıştı.

Zengin bir iş adamının kaçırılma hikâyesini anlatan filmde helikopterden ateş açma sahneleri de vardı.

Sosyal medyadan Perez'in kendini James Bond ya da Rambo gibi bir karakter olarak tanıttığı biliniyor.

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