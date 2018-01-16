Venezuela'da helikopterle saldırıdan aranan pilot için operasyon

Venezuela'da geçtiğimiz yıl çeşitli devlet binalarına el bombaları ve helikopterle saldırı düzenlediği iddia edilen helikopter pilotu Oscar Perez'i ele geçirmek için düzenlenen operasyonda iki polis memuru ve birkaç 'saldırganın' öldürüldüğü açıklandı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'a yakın bir kasaba olan El Junquito'da polis güçleri, pilot Oscar Perez'e bağlı olduğu belirtilen hücreyi ele geçirmek amacıyla bir evi çevirdiklerini açıkladı.

Yetkililer beş kişiyi gözaltına aldıklarını, operasyon sırasında ise iki polis memuru ile birkaç 'teröristin' hayatını kaybettiğini söyledi.

Ancak Perez'e ne olduğu bilinmiyor.

27 Haziran'da çalıntı bir helikopterle yüksek mahkeme ve içişleri bakanlığına el bombaları ve silahlarla kalkışma düzenlemekten aranan Perez, operasyon sırasında Instagram'dan video yükledi.

Reuters Perez yüklediği videolarda yaralanmış bir vaziyette görülüyor Yüklediği videolarda yaralandığı görülen Perez, yetkililere teslim olmayı önerdiğini ancak bunun yerine onu öldürmeye çalıştıklarını iddia etti.