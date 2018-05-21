Venezuela’da Maduro zaferini ilan etti

Seçimleri boykot etmeyen tek muhalif aday Henri Falcon ise birçok usülsüzlük yapıldığını iddia ederek oylamayı tanımadığını açıkladı.Venezuela’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerini iktidardaki Nicolas Maduro ilk turda kazandı. Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena açıklamasında, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve oyların yüzde 90'ından fazlasını sayıldığını söyledi. Açıklamaya göre, oyların yüzde 67,7'sini alan Maduro yeniden devlet başkanı seçildi.

Maduro'ya karşı yarışan muhalefetin adayı Henri Falcon'un oyları yüzde 21'de kaldı. Maduro 5,8 milyon seçmenin oyunu alırken Falcon 1,8 milyon seçmenden oy aldı. Venezuela'da yaklaşık 20,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Maduro: Barış ve demokrasi kazandı

Maduro, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu tarihi günde kazananın barış ve demokrasi" olduğunu söyledi. Seçim sonuçlarının belli olmasınn ardından başkent Caracas'ta taraftarlarını selamlayan Maduro, 6 yıllık göreve yeniden seçilmesini tarihi bir zafer olarak niteleyerek, "Daha önce hiçbir devlet başkanı adayı oylarının yüzde 68'ini almamıştır" dedi.