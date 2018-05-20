Venezuela'da muhalefetin boykot ettiği seçim başladı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tekrar seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.Siyasi ve ekonomik krizdeki Venezuela'da bugün devlet başkanlığı seçimleri düzenleniyor. Seçimlerde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun karşısında eski ordu mensubu ve eyalet valisi Henri Falcon ile rahip Javier Bertucci yarışıyor. Ancak seçimi "diktatörün" tekrar "taç giymesi" olarak değerlendiren muhalefet seçimleri boykot ediyor. Boykot nedeniyle Maduro'nun zaferine garanti gözüyle bakılıyor.

Venezuela'da seçim merkezleri yerel saatle sabah 6'da açıldı ve oy verme işlemi akşam 6'ya kadar devam edecek. Venezuela'da 20,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor ancak muhalefetin boykotu nedeniyle seçime katılımın düşük olması bekleniyor.

Seçimler Devlet Başkanı Maduro'nun seçim kampanyasında devlet imkanlarını kullandığı eleştirisi ve hükümet yanlısı seçim kurulunun seçim sonuçlarına hile karıştırabileceği iddiaları altında yapılıyor. ABD, 14 Güney Amerika ülkesi ve Avrupa Birliği seçimlerin demokratik olmadığını açıkladılar.