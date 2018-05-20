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Venezuela'da muhalefetin boykot ettiği seçim başladı

20.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

Venezuela'da muhalefetin boykot ettiği seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Venezuela'da muhalefetin boykot ettiği seçim başladı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tekrar seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.Siyasi ve ekonomik krizdeki Venezuela'da bugün devlet başkanlığı seçimleri düzenleniyor. Seçimlerde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun karşısında eski ordu mensubu ve eyalet valisi Henri Falcon ile rahip Javier Bertucci yarışıyor. Ancak seçimi "diktatörün" tekrar "taç giymesi" olarak değerlendiren muhalefet seçimleri boykot ediyor. Boykot nedeniyle Maduro'nun zaferine garanti gözüyle bakılıyor.

Venezuela'da seçim merkezleri yerel saatle sabah 6'da açıldı ve oy verme işlemi akşam 6'ya kadar devam edecek. Venezuela'da 20,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor ancak muhalefetin boykotu nedeniyle seçime katılımın düşük olması bekleniyor.

Seçimler Devlet Başkanı Maduro'nun seçim kampanyasında devlet imkanlarını kullandığı eleştirisi ve hükümet yanlısı seçim kurulunun seçim sonuçlarına hile karıştırabileceği iddiaları altında yapılıyor. ABD, 14 Güney Amerika ülkesi ve Avrupa Birliği seçimlerin demokratik olmadığını açıkladılar.

55 yaşındaki eski otobüs şöforü Maduro 2013 yılında Cumhurbaşkanı Hugo Chavez tarafından desteklenerek ilk kez seçilmişti. Maduro kendisini ülkenin ilk "işçi cumhurbaşkanı" olarak tanımlıyor.

Darbe hazırlığı iddiası

Yıllardır süren sosyalist hükümetle muhalefet arasındaki iktidar mücadelesi Venezuela'yı ağır bir siyasi ve ekonomik krize sürüklemişti. Muhalefet devlet başkanını, karşıtlarını suçlu gibi göstermekle ve ülkeyi dikta rejimine sürüklemekle suçluyor. Maduro ise sağ muhalefet liderlerinin kaosa yol açmak istediklerini ve ABD'nin yardımıyla hükümet darbesine hazırlandıklarını iddia ediyor.

Geçen yılın Nisan ile Temmuz ayları arasındaki protesto eylemleri sırasında en az 120 kişi öldürülmüş, hızla tırmanan enflasyon ve döviz sıkıntısı Venezuela ekonomisinin kısmen çökmesine yol açmıştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Venezuela ekonomisinin bu yıl yüzde 15 küçülmesini bekliyor.

DW, dpa, AFP/SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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