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Venezuela’da ordu yağmaya karşı marketleri koruyor

07.01.2018 19:46 | Son Güncelleme 5 saat önce

Venezuela'da ordu ve polis güçleri, kötüleşen ekonomik koşullar sebebiyle yağmalanan süpermarketleri korumaya başladı.

Venezuela'nın birçok şehrinde yaşanan yağmalama olayları sonrasında temel besin maddelerinin fiyatlarında indirim kararı alınan ülkede ordu süpermarketleri korumaya başladı.

Vatandaşların ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon yüzünden büyük değer kaybeden Venezuela bolivarı nedeniyle temel yiyeceklere dahi para yetiştiremediği Venezuela'da, süpermarketler yağmalanmaya başlamıştı. Özellikle Cumartesi günü Venezuela’nın orta kesimlerinde yer alan Caicara şehrinde en az 20 süpermarket yağmalanmıştı.

Bunun üzerine hükümet 26 süpermarket zincirine temel besin maddelerinde indirime gitmesini emretti. İndirim haberini alan vatandaşlar süpermarketlere giderek önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Özellikle başkent Caracas'ta askerler ve polisler süpermarketlerin önünde durarak içeriye sadece belirli sayıda insanın girmesine izin verdi ve kontrolü sağladı.

Venezuela’da halk sadece birkaç dolara tekabül eden aylık asgari ücret sebebiyle temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle geldi. Ülke genelinde görülen yağmalama olayları nedeniyle şu ana kadar 48 kişi gözaltına alındı.

DW/dpa, DÇÜ/CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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