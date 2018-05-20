Venezuela’da Tartışmalı Seçim

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro seçimlerde ikinci dönem 6 yıllığına devlet başkanı seçilmeyi amaçlıyor. Muhalefet ise ‘bir diktatörün taç giyme töreni’ olarak nitelediği seçimi boykot ediyor.

Seçim, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu tarafından da eleştiriliyor.

Eski bir otobüs şoförü olan 55 yaşındaki Maduro’nun, ülkede derinleşen krize rağmen seçimden zaferle çıkması bekleniyor.

Eski eyalet valisi Henri Falcon Maduro’nun en önemli rakibi ancak şansı yarışta bir başka Maduro karşıtının aday olması nedeniyle zarar görmüş durumda.

Maduro’nun zaferi Amerika’dan daha fazla yaptırım, Latin Amerika’dan da daha fazla kınama anlamına gelebilir.

Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Venezuela’da ‘sözde seçim’in yasal olmadığını belirtti. Nauert, twitter mesajında Amerika’nın Venezuela halkına ve temsilcilerini seçme hakkına destek konusunda dünya genelinde demokratik uluslarla birlikte durduğunu kaydetti.

Kendisini eski devlet başkanı Hugo Chavez’in oğlu olarak niteleyen Maduro Cumartesi günü, sosyalizmi ezmeye çalışan Amerika emperyalizmiyle savaştığını belirtti.

Maduro’nun muhalifleri, solcu liderin bir zamanlar iyi olan Venezuela’nın ekonomisini yok ettiğini ve muhalifleri acımasızca ezdiğini belirtiyor. Anketler de Venezuelalıların çoğunlukla artan problemlerden Maduro’yu sorumlu tuttuğunu gösteriyor.

Son yıllarda daha iyi yaşam koşulları için 1 milyondan fazla Venezuelalı ülkeyi terketti.

