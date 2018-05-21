Venezuela’daki Tartışmalı Seçimin Galibi Maduro

Aralarında Brezilya, Meksika ve Kolombiya’nın bulunduğu 14 ülke sonuçları tanımayacaklarını ve Venezuela’ya uygulanan diplomatik ve ekonomik baskıyı artıracaklarını belirtti.

Falcon, sonuçlar açıklanmadan kısa süre önce seçimin meşruluğunu sorguladı ve bu süreci tanımayı reddettiğini belirtti. Falcon, sürgüne giden hükümet karşıtı siyasiler yerine mücadele etme taahhüdünde bulundu.

Sonuçların açıklanmasıyla başkent Caracas’ta Maduro destekçilerinin kutlamalar yaptığı yerden biraz uzakta protestolar vardı. Falcon, hükümeti oyları çalmakla ve kirli oyunlar oynamakla suçluyor.

Venezuela’daki krizle mücadele için kurulan Lima Grup, ülkelere Venezuela’yla iş yapmanın riskini mali sektörlerine anlatma çağrısı yaptı ve uluslararası kuruluşlara Venezuela’ya yeni kredi açmama çağrısında bulundu. Ayrıca yapılan açıklamada Venezuela’yla diplomatik ilişkilerin seviyesinin uluslararası standartları karşılamayan seçim nedeniyle azaltılacağı da kaydedildi.

Falcon’un yeniden seçim talebine yarışı yüzde 11 oy oranıyla üçüncü sırada bitiren Javier Bertucci de katıldı. Bu arada seçime katılım yüzde 46 ile son 20 yıldaki en düşük katılım oldu.

Bertucci, Maduro’nun daha ileri gitmesi durumunda ikinci 6 yıllık dönemine Ocak ayında başlamadan önce Venezuela’nın dönülmesi zor bir yola gireceğini belirtti.

Venezuela’daki sosyal kriz ülkedeki petrol üretiminin en düşük seviyelere inmesi ve Amerikan yaptırımları nedeniyle daha da kötülemiş durumda. Bu durum ülkenin borçlarının yeniden yapılandırılması için müzakere yapmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. 1 milyondan fazla insan son iki yılda ülkeyi terketmiş durumda. Enflasyon oranı yüzde 14 bin düzeyinde.