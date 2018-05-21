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Venezuela’daki Tartışmalı Seçimin Galibi Maduro

21.05.2018 18:27 | Son Güncelleme

Nicolas Maduro, yüzde 92’si sayılan oyların yüzde 68’ini aldı. Muhalifler seçimlere hile karıştırıldığını söylerken aralarında Brezilya, Meksika ve Kolombiya’nın bulunduğu 14 ülke sonuçları tanımayacaklarını açıkladı

Venezuela’daki Tartışmalı Seçimin Galibi Maduro

Venezuela’daki tartışmalı seçimin galibi açık ara ile Nicolas Maduro oldu.

Ulusal Seçim Konseyi, Maduro’nun yüzde 92’si sayılan oyların yüzde 68’ini aldığını açıkladı. Bu, Maduro’nun en güçlü rakibi Henri Falcon’ı 40 puan geride bıraktığı anlamına geliyor.

Sonuçların açıklanmasıyla başkent Caracas’ta Maduro destekçilerinin kutlamalar yaptığı yerden biraz uzakta protestolar vardı. Falcon, hükümeti oyları çalmakla ve kirli oyunlar oynamakla suçluyor.

Falcon, sonuçlar açıklanmadan kısa süre önce seçimin meşruluğunu sorguladı ve bu süreci tanımayı reddettiğini belirtti. Falcon, sürgüne giden hükümet karşıtı siyasiler yerine mücadele etme taahhüdünde bulundu.

Tartışmalı seçimin Maduro üzerindeki uluslararası baskıyı artırması bekleniyor. Amerikalı yetkililer petrol ambargosu uygulanabileceğini belirtirken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo utanç verici seçimlerin birşey değiştirmediğini belirtti.

Aralarında Brezilya, Meksika ve Kolombiya’nın bulunduğu 14 ülke sonuçları tanımayacaklarını ve Venezuela’ya uygulanan diplomatik ve ekonomik baskıyı artıracaklarını belirtti.

Venezuela’daki krizle mücadele için kurulan Lima Grup, ülkelere Venezuela’yla iş yapmanın riskini mali sektörlerine anlatma çağrısı yaptı ve uluslararası kuruluşlara Venezuela’ya yeni kredi açmama çağrısında bulundu. Ayrıca yapılan açıklamada Venezuela’yla diplomatik ilişkilerin seviyesinin uluslararası standartları karşılamayan seçim nedeniyle azaltılacağı da kaydedildi.

Falcon’un yeniden seçim talebine yarışı yüzde 11 oy oranıyla üçüncü sırada bitiren Javier Bertucci de katıldı. Bu arada seçime katılım yüzde 46 ile son 20 yıldaki en düşük katılım oldu.

Bertucci, Maduro’nun daha ileri gitmesi durumunda ikinci 6 yıllık dönemine Ocak ayında başlamadan önce Venezuela’nın dönülmesi zor bir yola gireceğini belirtti.

Venezuela’daki sosyal kriz ülkedeki petrol üretiminin en düşük seviyelere inmesi ve Amerikan yaptırımları nedeniyle daha da kötülemiş durumda. Bu durum ülkenin borçlarının yeniden yapılandırılması için müzakere yapmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. 1 milyondan fazla insan son iki yılda ülkeyi terketmiş durumda. Enflasyon oranı yüzde 14 bin düzeyinde.

Diyalog çağrısı yapan Maduro, bununla birlikte seçimlerin yenileceğine dair bir işaret vermedi.

Maduro devlet başkanlığı sarayının önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, “Venezuela’da daha uzun süre en büyük siyasi güç olacağız. Bana diktatör demeleri beni endişelendirmiyor” dedi.

Önümüzdeki iki yılda ekonomiyi onarmak için çabalayacağına söz veren Maduro, ekonominin Kolombiya’nın desteklediği mafya ve Amerika nedeniyle çok kötü etkilendiğini kaydetti.

Muhalifler seçim yetkililerinin seçim öncesi ve seçim gününde bariz ihlalleri görmezden geldiğini belirtti.

Caracas’taki bazı yoksullar Maduro’nun seçim kampanyası sözü olan hediyesini ona bağlı olanlara dağıtacağını umuyor.

Venezuela seçim yasalarına göre herhangi bir siyasi hareketin oy kullanma merkezlerinden en az 200 metre uzakta olması gerekiyor. Ancak iktidar partisi aktivistleri ‘Kızıl Noktalar’ sadece birkaç adım uzaklıktaydılar ve geçen seçimlerde olduğu gibi hükümet destekçileri araçlarında Maduro posterleriyle oy kullanma merkezlerinin çevresinde görülüyordu.

Luis Emilio Rondon seçim sonuçlarına itiraz eden Seçim Konseyi’ndeki tek kişiydi. Rondon, Falcon ve Bertucci’nin suçlamalarını destekledi ve sonuçları tanımayı reddetti.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena ise bir dizi şikayetleri kabul etmekle birlikte bunların geçmiş seçimlere oranla küçük olduklarını kaydetti.

Oy kullanma merkezleri muhalif bölgelerde çoğunlukla boştu hatta iktidarın güçlü olduğu bölgelerde bile hareketsizdi. Geçmiş seçimlere katılım ortalaması yüzde 79’du.

Juan Pablo adlı milletvekili, bunun desteği olmadan iktidarda kalmak isteyen bir diktatörün oyunu olduğunu kaydetti.

Anketler de Venezuelalılar’ın çoğunun seçim konseyine güvenmediğini ortaya koydu.

Ancak bütün bunlara rağmen hükümeti eleştiren bazıları seçimleri boykot etmenin yararını sorguladı.

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