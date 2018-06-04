Vergi Artışını Protestoların Ardından Ürdün Başbakanı İstifa Etti

Ürdün Başbakanı Hani Mulki, vergileri artırma planları ve diğer kemer sıkma tedbirlerine karşı ülke çapında boyutu giderek genişleyen protestoların ardından istifa etti.

Devletle bağlantılı iki haber sitesi Hala Akbar ve El Rai, Mulki’nin istifasını Kral Abdullah’a sunduğunu bildirdi. İstifayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ürdün, 2011’den bu yana ülkedeki en büyük çaplı hükümet karşıtı protestolara sahne oluyor. Ülkede son birkaç gün içerisinde binlerce gösterici sokaklara dökülerek, başbakanlık binasına yürüyerek Mulki’nin istifasını istiyordu.

Ürdün’de iki yıldır başbakanlık görevini yürüten Mulki, ülkenin giderek artan kamu borçlarını kontrol altına alabilmek için Uluslararası Para Fonu IMF tarafından talep edilen ekonomik reformları hayata geçirmeye çalışıyordu.

Ürdün ekonomisi, özellikle komşu ülkeler Suriye ve Irak’taki savaşların etkisiyle son yıllarda kötüleşmiş durumda. Ülkedeki işsizlik oranı da giderek artıyor.

