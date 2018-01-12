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Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 20:05 | Son Güncelleme 5 saat önce

Tayland havalimanında şoke eden görüntüler yaşandı. Bir turist cinsel gücü artırıcı ilacı fazla kaçırınca çırılçıplak sağa sola koşturup tuvaletini yaptı.

Tayland havalimanında 27 yaşındaki Steve Cho, aldığı sayısız Viagra'nın verdiği etkiyle havalimanında çırılçıplak sağa sola koşturmaya, herkese anlamsızca bağırmaya başladı. Ayrıca tutarsız bir şekilde haykıran adam dükkanlardaki eşyalara zarar verdi. Sonrasında ise yanından geçenlere dışkısını savurmaya başladı.

"GÖRDÜĞÜM EN MİDE BULANDIRICI ŞEY"

Görgü tanığı 28 yaşındaki Wannee Ming, 'şimdiye kadar gördüğü en korkunç ve en mide bulandırıcı şey olduğunu' söyledi. Genç kadın, Steve'in birine saldırabileceğini düşünerek havalimanından uzaklaştığını belirtti ve şunları söyledi:

'Havalimanı görevlileri onu sakinleştirmeye çalıştı. Onunla konuşmaya çalışıyorlardı ama herkesi görmezden geldi. Çok kötüydü. Görevliler kontrol edebilmek için ellerinden geleni yaptılar."

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Havaalanı personeliyle birlikte 6 güvenlik görevlisi turisti kontrol altına alıp tutukladı. Steve Chao, kendine geldiğinde ise çok fazla Viagra kullandığını ve kendini kaybettiğini itiraf etti. Sebep olduğu bütün zararı karşılamayı kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Viagra TAYLAND gavalimanı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
adami dizine kadar sansurlemisler ????
pok yiyenin olu.
bugenç yaşta ne ilacı kullanıyon hemşerim
Pfizer'ın orijinal reklam fikirleri...
haberde viagra yok
orijinal haberde,ingilizcesinde.
özür dilerim ingilizcesine bir daha baktım,varmış.
Viagara şelalesi????????
pehh
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