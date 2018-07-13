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Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

Brezilya'da yaşayan üç yaşındaki ikiz erkek çocuk sahibi çift işe giderken çocuklarını ahşap kasalara kilitleyip işe gitti. O görüntüler sosyal medyayı adeta salladı.

Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti

Brezilya'nın Aparecidinha kasabasında yaşayan çiftn vicdansız yöntemi polisin aldığı bir ihbar üzerine ortaya çıktı.

Polis çocukların içeriden ikiye bölünmüş ahşap kasalara kapatıldığını ve üzerinden zincirle bağlanıp kilitlendiğini belirtti.

Akşap kafeslerin içinde yastık dahi olmadığını söyleyen polis ailenin tutuklandığını ve çocukların bakımevine gönderildiğini aktardı.


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Çocuk kaçırma tecavüz ve cinayete devlet bu kadar tolerans göstermeye devam ederse bizde aynı taktiği kullanmak zorunda kalacağız çocukların güvenliği için
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