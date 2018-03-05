Vietnam kıyılarında 43 yıl sonra bir ilk! Çini'i çıldırtacak görüntü

ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Carl Vinson, Vietnam Savaşı'ndan sonra ilk kez bu ülkeyi ziyaret ediyor. Kruvazör ve destroyerin eşlik ettiği USS Carl Vinson, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacı politikalarını engelleme çabaları sürerken 6 bin kişilik mürettebatıyla Vietnam'ın liman kenti Danang'a geldi.
Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, USS Carl Vinson'un misyonunun, teknik takas, spor müsabakaları ve diğer etkinlikler dahil 'dostluk' ziyareti olduğunu söyledi.
Hang, iki ülkenin kapsayıcı ortaklığı çerçevesinde yapılan ziyaretin, ikili ilişkileri ilerleteceği, bölgede kalkınma, iş birliği, güvenlik, istikrar ve barışın sürdürülmesine katkıda bulunacağı değerlendirmesinde bulundu.
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