Viyana'da bıçaklı saldırı! Yaralılar var

Amerikan medyasına da yansıyan haberlere göre, kimliği şimdilik belli olmayan bir erkek, Viyana’da Prater parkında elindeki bıçakla çevrede bulunan insanlara saldırdı.

Saldırı sonucu yaralananlar olduğu, 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.