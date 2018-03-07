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Viyana'da bıçaklı saldırı! Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 23:52 | Son Güncelleme

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Nestroyplatz metro istasyonu yakınlarında, bir saldırgan, en az 3 kişiyi bıçakladı. Polis alarm verdi ve kaçan bıçaklı saldırganın peşine düştü. Olayın Yahudilerin yaşadığı bir semtte meydana geldiği belirtiliyor.

Viyana'da bıçaklı saldırı! Yaralılar var

Amerikan medyasına da yansıyan haberlere göre, kimliği şimdilik belli olmayan bir erkek, Viyana’da Prater parkında elindeki bıçakla çevrede bulunan insanlara saldırdı.

Saldırı sonucu yaralananlar olduğu, 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Avusturya Viyana bıçaklı saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bize ne ?
Olayın içinde yahudi geçsin hemen haber hemde hemen. Yahudilermi veriyo sizin ekmeğinizi
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