Artık metroda kebap ve dürüm yemek yasak

Sonbahar itibariyle başlayacak olan uygulama şehir belediye meclisi tarafından alınan kararla hayata geçecek. Öte yandan içeceklere yasaktan etkilenmeyecek. Alkollü içecekler, take-away kahveler de yasak kapsamına alınmayacak.

PİLOT UYGULAMA

Uygulama şimdilik yalnızca bir metro hattında başladı. Eğer başarılı olursa tüm metro hatlarında uygulanması planlanıyor. Özellikle kliması yetersiz olan vagonlarda uygulama kalıcı hale gelebilir.

14 BİN BEDAVA DEODORANT DAĞITILDI

Bugün uygulamaya hazırlık amacıyla u6 yolcularına 14 bin bedava deodorant dağıtıldı. Ter kokusunu önlemek amacıyla hayata geçen düzenlemeyle vagonların havalandırma sistemleri de yenilenecek.

