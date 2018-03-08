Viyana'da Bıçaklı Saldırgan Dehşeti

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bıçaklı bir saldırgan üç kişiyi ağır yaraladı.

Leopoldstadt semtindeki Prater Park’ta yaşanan olayın ardından saldırgan kaçmayı başardı. Polis saldırganı arıyor.

Görgü tanıklarının ifadesine dayanan Viyana polisi, saldırganın bıçakla “bir adam, bir kadın ve yetişkin kızlarına” saldırdığını bildirdi. Saldırıya uğrayan üç kişinin hastanede hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtiliyor.

Öte yandan yakınlarda dördüncü bir kişinin daha saldırıya uğradığı açıklandı. İki olay arasında bağlantı olasılığı inceleniyor.