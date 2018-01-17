Viyana’daki Suriye görüşmelerinin tarihi açıklandı

Toplantı 29-30 Ocak'ta Rusya'nın evsahipliğinde yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hemen öncesine denk gelecek.Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM nezdinde yürütülen Suriye görüşmelerinin 25-26 Ocak tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana'da düzenleneceğini açıkladı. De Mistura'nın ofisinden Çarşamba günü yapılan açıklamada Suriye hükümeti ile muhalefet heyetlerine Viyana'daki "özel toplantı” için davetiyelerin gönderildiği bildirildi.

Toplantının BM'nin yürüttüğü Cenevre görüşmeleri kapsamında yapılacağı ve toplantıda anayasa ile ilgili konuların konuşulacağı aktarıldı.

De Mistura’nın her iki taraftan da katılım beklediğinin belirtildiği açıklamada, "De Mistura heyetlerin Viyana'ya onunla ve takımıyla önemli katkı sağlamaya hazır olarak gelmelerini bekliyor” denildi.

Açıklamada toplantının lojistik sebeplerden ötürü BM'nin Viyana’daki merkezinde yapılacağı ifade edildi.

Cenevre sonuçsuz kalmıştı

Cenevre'deki Suriye görüşmeleri, yapılan sekiz turun ardından 14 Aralık 2017 tarihinde bir sonuca varılamadan sona ermişti. Suriye hükümeti ve muhalefet temsilcileri görüşmelerde doğrudan aynı masaya oturmamış, BM Özel Temsilcisi taraflarla ayrı ayrı buluşarak görüşmeleri yürütmüştü.