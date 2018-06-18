Vize kriterleri 7’den 6’ya düştü

Hürriyet'in özel haberine göre görüşme sonrası teknik tablo şöyle şekillendi:

TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI

Bu alanla ilgili kriteri karşılamak için Türkiye’nin 7 Şubat’ta ilettiği öneriler AB kanadının beklentilerini tam olarak karşılamıyor. AB, Terörle Mücadele Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda cezalandırma ve tutuklamayla ilgili ilave değişiklik talep etti

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İlgili kanuna ilişkin Türkiye’den yapılan öneriler olumlu karşılandı. Olağanüstü hal bu kriterin karşılanması açısından sorun olmayı sürdürüyor.

CEZAİ KONULARDA ADLİ İŞBİRLİĞİ

Bu kritere ilişkin tam anlamıyla çözüm bulunabilmiş değil. Sorunun odağında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türkiye tarafından tanınmaması ve şu aşamada mevcut politikasında değişiklik sinyali vermemesi yer alıyor. AB, Türkiye’nin GKRY ile doğrudan muhatap olmadan işbirliğini sağlaması için yöntem arıyor.

EUROPOL İLE ANLAŞMA



AB heyeti, anlaşmanın imzalanması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği tezini işledi.