Vize kriterleri 7’den 6’ya düştü

Hürriyet'in özel haberine göre görüşme sonrası teknik tablo şöyle şekillendi:
TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI
Bu alanla ilgili kriteri karşılamak için Türkiye’nin 7 Şubat’ta ilettiği öneriler AB kanadının beklentilerini tam olarak karşılamıyor. AB, Terörle Mücadele Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda cezalandırma ve tutuklamayla ilgili ilave değişiklik talep etti
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
İlgili kanuna ilişkin Türkiye’den yapılan öneriler olumlu karşılandı. Olağanüstü hal bu kriterin karşılanması açısından sorun olmayı sürdürüyor.
CEZAİ KONULARDA ADLİ İŞBİRLİĞİ
Bu kritere ilişkin tam anlamıyla çözüm bulunabilmiş değil. Sorunun odağında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türkiye tarafından tanınmaması ve şu aşamada mevcut politikasında değişiklik sinyali vermemesi yer alıyor. AB, Türkiye’nin GKRY ile doğrudan muhatap olmadan işbirliğini sağlaması için yöntem arıyor.
EUROPOL İLE ANLAŞMA
AB heyeti, anlaşmanın imzalanması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği tezini işledi.
YOLSUZLUKLA MÜCADELE
AB kanadı bu kritere ilişkin pratik adımlar üzerine yoğunlaştı. Türkiye’den TBMM Üyeliği Etik Kanunu teklifinin son durumu hakkında bilgi talep edildi.
GERİ KABUL ANLAŞMASI
Ankara, Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması’nın (GKA), vize muafiyetiyle birlikte uygulanacağını bildirilmişti. AB, ikili geri kabul protokollerinin uygulanmasında da sıkıntılar olduğu görüşünde. Türkiye’nin Yunanistan ile ikili protokolü askıya alması yeni bir sorun oluşturma riski içeriyor.
BİYOMETRİK PASAPORTLAR
AB uyumlu yeni nesil pasaportlar konusunda atılan adımlar yeterli bulundu. AB, bu kriterin karşılandığını teyit etti.
ŞİMDİLİK YENİ HEYET YOK
Ankara’daki teknik toplantıda taraflar önümüzdeki dönemde teknik çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. AB kanadında, kısa vadede Türkiye’ye yeni bir heyet gönderme planı yok. Buna karşın 24 Haziran seçimlerinin ardından Ankara’dan Brüksel’e bazı heyetlerin gönderilmesi ihtimal dahilinde. Bazı üye ülkelerin olumsuz yaklaşımlarının sürmesi nedeniyle AB Komisyonu, bir sonraki değerlendirmesini sadece karşılanmayan kriterler üzerinden değil tüm kriterler üzerinden yapma hazırlığında.
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