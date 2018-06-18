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Vize kriterleri 7’den 6’ya düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 09:24 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ile Avrupa Birliği (AB) arasında, Ankara’nın vize muafiyeti için karşılanması gereken 72 kriterden karşılanmayan 7’si için Ankara’nın şubatta Brüksel’e ilettiği öneriler temelinde 31 Mayıs’ta yapılan teknik görüşmenin detaylarına Hürriyet ulaştı. Görüşmede kriter sayısının atılan adımlarla birlikte 7’den 6’ya düştüğü teyit edildi.

Vize kriterleri 7’den 6’ya düştü

Hürriyet'in özel haberine göre görüşme sonrası teknik tablo şöyle şekillendi:

TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI

Bu alanla ilgili kriteri karşılamak için Türkiye’nin 7 Şubat’ta ilettiği öneriler AB kanadının beklentilerini tam olarak karşılamıyor. AB, Terörle Mücadele Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda cezalandırma ve tutuklamayla ilgili ilave değişiklik talep etti

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İlgili kanuna ilişkin Türkiye’den yapılan öneriler olumlu karşılandı. Olağanüstü hal bu kriterin karşılanması açısından sorun olmayı sürdürüyor.

CEZAİ KONULARDA ADLİ İŞBİRLİĞİ

Bu kritere ilişkin tam anlamıyla çözüm bulunabilmiş değil. Sorunun odağında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türkiye tarafından tanınmaması ve şu aşamada mevcut politikasında değişiklik sinyali vermemesi yer alıyor. AB, Türkiye’nin GKRY ile doğrudan muhatap olmadan işbirliğini sağlaması için yöntem arıyor.

EUROPOL İLE ANLAŞMA

AB heyeti, anlaşmanın imzalanması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği tezini işledi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

AB kanadı bu kritere ilişkin pratik adımlar üzerine yoğunlaştı. Türkiye’den TBMM Üyeliği Etik Kanunu teklifinin son durumu hakkında bilgi talep edildi.

GERİ KABUL ANLAŞMASI

Ankara, Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması’nın (GKA), vize muafiyetiyle birlikte uygulanacağını bildirilmişti. AB, ikili geri kabul protokollerinin uygulanmasında da sıkıntılar olduğu görüşünde. Türkiye’nin Yunanistan ile ikili protokolü askıya alması yeni bir sorun oluşturma riski içeriyor.

BİYOMETRİK PASAPORTLAR

AB uyumlu yeni nesil pasaportlar konusunda atılan adımlar yeterli bulundu. AB, bu kriterin karşılandığını teyit etti.

ŞİMDİLİK YENİ HEYET YOK

Ankara’daki teknik toplantıda taraflar önümüzdeki dönemde teknik çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. AB kanadında, kısa vadede Türkiye’ye yeni bir heyet gönderme planı yok. Buna karşın 24 Haziran seçimlerinin ardından Ankara’dan Brüksel’e bazı heyetlerin gönderilmesi ihtimal dahilinde. Bazı üye ülkelerin olumsuz yaklaşımlarının sürmesi nedeniyle AB Komisyonu, bir sonraki değerlendirmesini sadece karşılanmayan kriterler üzerinden değil tüm kriterler üzerinden yapma hazırlığında.

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