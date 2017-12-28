Vize Krizinin Aşılmasında 'Güvence' Pürüzü

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Amerika'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarına vize verilmesiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı.

ABD, İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Türkiye vatandaşı Metin Topuz'un tutuklanması üzerine Ekim ayında Türkiye'deki diplomatik misyonlarında yapılan vize işlemlerini askıya almıştı.

Bugün ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Ekim ayından bu yana Türk hükümetinin, ABD'nin Türkiye misyonlarındaki yerel çalışanlarına yönelik yeni bir soruşturmasının bulunmadığı kaydedildi ve yine Türkiye'nin ABD misyonlarındaki yerel çalışanların resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmaması veya tutuklanmaması güvencesine bağlı kaldığı belirtildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, "Sözkonusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır" denildi.

Aynı açıklamada, "OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız devam etmektedir" vurgusu yapıldı ve Türk yetkililerle bu davaların "tatmin edici şekilde çözüme ulaştırılması için" görüşmelerin devam ettirildiğine dikkat çekildi.