HABER

Vize Krizinin Aşılmasında 'Güvence' Pürüzü

28.12.2017 18:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki diplomatik misyonlarında uygulanan vize kısıtlamasının Ankara’dan alınan güvence sonrasında kaldırılacağını açıkladı. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de vize kısıtlamasını kaldıracağını açıkladı ancak Amerika’ya “güvence” verilmediğini bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Amerika'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarına vize verilmesiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı.

ABD, İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Türkiye vatandaşı Metin Topuz'un tutuklanması üzerine Ekim ayında Türkiye'deki diplomatik misyonlarında yapılan vize işlemlerini askıya almıştı.

Bugün ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Ekim ayından bu yana Türk hükümetinin, ABD'nin Türkiye misyonlarındaki yerel çalışanlarına yönelik yeni bir soruşturmasının bulunmadığı kaydedildi ve yine Türkiye'nin ABD misyonlarındaki yerel çalışanların resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmaması veya tutuklanmaması güvencesine bağlı kaldığı belirtildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, "Sözkonusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır" denildi.

Aynı açıklamada, "OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız devam etmektedir" vurgusu yapıldı ve Türk yetkililerle bu davaların "tatmin edici şekilde çözüme ulaştırılması için" görüşmelerin devam ettirildiğine dikkat çekildi.

Türkiye Büyükelçiliği'nden açıklama

Bu açıklama sonrasında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Türkiye'nin ABD vatandaşlarına uyguladığı vize kısıtlamasını eş zamanlı olarak kaldıracağını duyurdu. ABD'nin kararından duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin son duyurusunda belirtilen "güvence verildiği” iddiası ise reddedildi.

Büyükelçi Serdar Kılıç'ın imzasını taşıyan açıklamada "ABD'nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrasıyla adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz” denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Erdoğan'ın istediği ada Türkiye'ye verildi

Erdoğan'ın istediği ada Türkiye'ye verildi

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.