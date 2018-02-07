‘Vize Serbestisi İçin Gereken Kriterler Tamamlandı’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin vize serbestisi için Avrupa Birliği (AB) tarafından öngörülen 72 kriteri de tamamladığını söyledi.
Kalın, 26 Mart’ta Varna’da yapılacak Türkiye-AB zirvesi öncesinde vize serbestisiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını ve Dışişleri Bakanlığı tarafından çalışma planı belgesinin AB’ye iletildiğini kaydetti.
Kalın, Türk vatandaşlarının AB içinde vizesiz seyahat etme hakkını 2018’de elde etmelerini umduğunu, bunun AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi.
Vize serbestisi Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan göç anlaşmasının önemli bir parçasıydı. Anlaşma binlerce göçmenin Türkiye’den Avrupa’ya geçmesini önlemeyi hedefliyordu. Ancak AB’ye göre Türkiye anlaşmanın aralarında terörle mücadele yasalarının yeniden düzenlenmesi de olan bazı kriterlerini yerine getiremedi.
Kalın ise tüm kriterlerin yerine getirildiğini kaydetti, ancak ayrıntı vermedi.
Avrupa Komisyonu sözcüsü, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi’nin Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’a vize serbestisiyle ilgili belgeleri ilettiğini açıkladı.
Sözcü, Komisyon’un belgeleri gerekli yasal ve prosedürel değişimlerin yapılıp-yapılmadığını dikkate alarak inceleyeceğini aktardı.
Koşullardan biri terör suçu tanımının değişmesi
AB’nin Türkiye’ye vize serbestisi için sunduğu koşullar arasında terör suçu tanımının değiştirilmesi de vardı.
İbrahim Kalın, “Terörle mücadele yasalarımız çerçevesinde terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde düzenlemeler yapıldı” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak zirvede AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ile biraraya gelecek.
Türkiye’deki gelişmeler ele alınacak
Komisyon zirvede karşılıklı çıkarların yanı sıra Türkiye’deki gelişmelerin de ele alınacağını kaydetti. Bunlar arasında hukukun üstünlüğü ve temel haklar da var.
Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yürürlüğe giren OHAL ile akademisyenlere ve medyaya uygulanan baskı, ayrıca Suriye’nin kuzeyinde PYD unsurlarına karşı başlatılan operasyon AB’yi endişelendiriyor.
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