‘Vize Serbestisi İçin Gereken Kriterler Tamamlandı’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin vize serbestisi için Avrupa Birliği (AB) tarafından öngörülen 72 kriteri de tamamladığını söyledi.

Kalın, 26 Mart’ta Varna’da yapılacak Türkiye-AB zirvesi öncesinde vize serbestisiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını ve Dışişleri Bakanlığı tarafından çalışma planı belgesinin AB’ye iletildiğini kaydetti.

Kalın, Türk vatandaşlarının AB içinde vizesiz seyahat etme hakkını 2018’de elde etmelerini umduğunu, bunun AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi.

Vize serbestisi Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan göç anlaşmasının önemli bir parçasıydı. Anlaşma binlerce göçmenin Türkiye’den Avrupa’ya geçmesini önlemeyi hedefliyordu. Ancak AB’ye göre Türkiye anlaşmanın aralarında terörle mücadele yasalarının yeniden düzenlenmesi de olan bazı kriterlerini yerine getiremedi.

Kalın ise tüm kriterlerin yerine getirildiğini kaydetti, ancak ayrıntı vermedi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi’nin Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’a vize serbestisiyle ilgili belgeleri ilettiğini açıkladı.