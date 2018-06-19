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VOA Sordu: Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kalır mı?

19.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde hangi parti ya da ittifakın parlamentoya çoğunluk sandalyeyle gireceği kadar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalıp kalmayacağı da merak edilen bir soru

VOA Sordu: Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kalır mı?

24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde hangi parti ya da ittifakın parlamentoya çoğunluk sandalyeyle gireceği kadar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalıp kalmayacağı da merak edilen bir soru.

Gelen yanıtlara bakılırsa da, bu konuda yarışın mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP adayı Muharrem İnce arasında geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında geçen seçim yarışında son düzlüğe girildi. Akıllarda galibin kim olacağı kadar, ‘cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır mı, yoksa ilk turda bu iş biter mi?’ sorusu var.

CHP’nin oy oranını arttırıp artırmayacağı, HDP’nin barajı aşamaması durumunda AK Parti’nin Meclis’te güçlü bir varlık gösterecek olması, önceki seçimlere göre sayıları artan anket şirketlerinden gelen sonuçlar hep gündemde.

Seçime beş gün kala sokaktaki vatandaşa en merak edilen soruyu sorduk. İşte yanıtlar…

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