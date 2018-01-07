Volkanik patlama nedeniyle ada boşaltıldı

Papua Yeni Gine'de Kadovar adasında volkan patlaması korkuya neden oldu. Volkan püskürmesinin ilk belirtilerinin cuma günü başlamasının ardından dün artan dumanlar üzerine yetkililer harekete geçti. Her an patlama yaşanması beklenen Kadovar adasındaki 600 kişi tahliye edildi. Papua Yeni Gine yetkilileri, Kadovar sakinlerini komşu adalara yönlendiriyor. Kurtarma ekipleri ise ada yakınlarındaki teknelerin ve gemilerin adaya yaklaşmalarını engelliyor.
Adada son volkan faaliyeti 40 yıl önce görülmüştü. Yerel kaynaklar, adanın yüzde 50'sinin lavla kaplı olduğunu dile getirdi. (İHA)
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