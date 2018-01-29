Votel: Menbiç’ten Çekilme Planımız Yok

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Amerika'nın Menbiç yakınlarındaki askerlerini çekme planı olmadığını açıkladı.
Votel bu açıklamayı Amerikan CNN televizyonuna yaptı.
Votel, "Amerikan askerlerinin Menbiç'ten çekilmesi, üzerinde durduğumuz bir konu değil” dedi.
CNN'nin haberi internet sitesinde yayınlandı ve Votel'in bu açıklamayı Ortadoğu gezisi sırasında yaptığı belirtildi.
Türkiye, Afrin'den sonra Arap kenti olarak bilinen Menbiç'e yöneleceğini belirtiyor.
Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 2 bin askeri personeli bulunuyor. Amerikalı askerler önemli bir bölümünü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veriyor.
Türkiye, YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak nitelendiriyor ve Washington'un örgüte verdiği desteği kesmesini, bazı askerlerinin bulunduğu Menbiç'ten çekilmesini istiyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın "terör örgütüyle bağlantısını kesmesi, örgüte verdikleri silahları toplaması ve Menbiç'ten hemen çekilmesi gerektiğini” söylemişti.
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