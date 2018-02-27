Votel: ‘Rusya Suriye’de Hem Kundakçı Hem İtfaiyeci Gibi Davranıyor’

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel'den Rusya'ya suçlama geldi. Votel, Rusya’nın hem kundakçı hem de itfaiyeci gibi hareket ederek, Suriye’de istikrarı bozduğunu savundu.
General Joseph Votel, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda konuştu. Votel, “Diplomatik ve askeri olarak Moskova hem kundakçılık hem de itfaiyecilik oynuyor; Suriye’deki tüm taraflarda gerilimi artırıyor. Sonra da anlaşmazlıkları çözümlemek için hakem gibi davranıyor, tarafların pazarlık gücünü zayıflatma girişiminde bulunuyor” dedi.
Votel, Rusya’nın Suriye’yi frenleme konusunda başarısız olduğunu da söyledi. Amerikalı General, “Rusya ya buna kabiliyeti olmadığını ya da Suriye’deki çatışmayı bitirmek için rol oynamak istemediğini kabul etmeli” dedi. Votel, “Bu aşamada rolleri inanılmaz zarar verici” ifadesini kullandı.
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