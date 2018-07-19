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Votel: ‘Türkiye’yle Ortak Devriye İçin Eğitim Başlatıyoruz’

19.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

ABD’li komutan Josep Votel, son dönemde Menbiç çevresinde, Türkiye ile koordineli şekilde yürütülen bağımsız devriye görevinin ortaklaşa yapılması için belirlenen yol haritası çerçevesinde eğitimler başlatacaklarını kaydetti

Votel: ‘Türkiye’yle Ortak Devriye İçin Eğitim Başlatıyoruz’

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Josep Votel düzenlediği bugün video-konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Votel, Suriye’nin kuzeydoğusundaki siviller için uzun dönemli güvenliği ve etkili yönetim şeklini sağlamak amacıyla Türkiye’yle son dönemde koordineli şekilde devriyeye başladıklarını hatırlattı.

Votel, “Ortak güvenlik çıkarımıza yönelik varılan diplomatik anlaşmanın uygulanması çerçevesinde NATO müttefiki Türkiye’yle Menbiç yakınlarında birbirinden bağımsız koordineli devriyeye başladık” dedi.

Votel, diplomatik yol haritası çerçevesinde ortak devriyeler için eğitimler başlatacaklarını kaydetti.

Votel: “Zirveden Rusya ile işbirliğinde yeni bir yönlendirme yok”

Basın toplantısında Votel’e Trump-Putin zirvesi sonrasında Suriye’de Amerikan ordusuyla Rus ordusu arasında yeni bir yönlendirmenin olup-olmadığı da soruldu.

Votel, soruya yanıt olarak yeni bir yönlendirmenin olmadığını kaydetti.

Amerikalı komutan, zirveden bu yana Rus ordusuyla ilişkiler konusunda yeni bir emir olmadığını vurguladı.

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