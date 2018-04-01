Vurulma Anı Kamerada

Amerika’nın Kentucky eyaletinin Louisville kentinde silahlı bir kişi polis tarafından vurularak yaralandı.

Olay anı polisin üzerinde taşıdığı kameraya yansıdı.

Polis, vurulan 20 yaşındaki Elijah Eubanks’ın hastanede tedavi altında olduğunun ve durumunun sabit olduğunu açıkladı.

Kameraya kaydedilen görüntülerde polis Eubanks’ın arabadan çıkmasını istiyor. Eubanks bir süre bu isteğe direndikten sonra arabadan çıkarken bir diğer polis ‘silah, silah’ şeklinde bağırıyor. İşte bu sırada da ateş sesleri yükseliyor.

Polis, söz konusu kişinin kendisine ateş ettiğini ardından da polislerin karşılık verdiğini kaydediyor.

Polis, olay bölgesinde bir silahın da bulunduğunu açıkladı.

Polis şefi Steve Conrad videonun hızlıca kamuoyuyla paylaşıldığını çünkü bölümün şeffaflık modeli olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Söz konusu polislerin şüpheli bir araç ihbarı üzerine bölgeye gittikleri de kaydedildi.

Olay, Kentucky eyaletinin Hopkinsville kentinde izindeki bir polisin vurularak öldürülmesinden 2 gün sonra gerçekleşti.