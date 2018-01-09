HABER

Wall Street Journal: ABD Kuzey Kore’ye askeri saldırı seçeneğini değerlendiriyor

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 9 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – ABD'li gazete Wall Street Journal'da yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kuzey Kore'ye askeri bir saldırı gerçekleştirme seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü.

Haberin, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin sorunları diyalogla çözmeye karar verdiği gün yayınlanması dikkat çekti. Wall Street Journal, Trump hükümetinin Seul ve Pyongyang arasındaki buzlar erimekteyken riskli bir stratejiyi değerlendirdiğini yazdı.

Haberde, ABD'li yetkililerin Kore yarımadasında topyekün bir savaşı tetiklemeden askeri bir saldırı düzenlemenin mümkün olup olmadığını değerlendirdiği ileri sürülüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile anlaştığı iddia edildi

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

İş arama izni ücretini alabilirsiniz

İş arama izni ücretini alabilirsiniz

Öğrencilere yapılan ankette skandal 'dini' sorular!

Öğrencilere yapılan ankette skandal 'dini' sorular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!

Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Tayland Başbakanı: Soruları karton maketime sorun

Tayland Başbakanı: Soruları karton maketime sorun

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki yağdı

ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki yağdı

Hollanda’da aşırı sağcı aday ‘Camileri yakalım’ çağrısı için özür diledi

Hollanda’da aşırı sağcı aday ‘Camileri yakalım’ çağrısı için özür diledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.