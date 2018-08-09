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Wall Street Journal: Türkiye'ye yeni yaptırım ihtimali arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye ile ABD arasındaki kriz konusunda karamsar bir tablo çizdi. Gazeteye konuşan yetkililer, dünkü temaslarda krizin aşılamadığını ve yeni yaptırımlar dayatılması ihtimalinin arttığını ileri sürdü.

Wall Street Journal: Türkiye'ye yeni yaptırım ihtimali arttı

Türkiye ile ABD arasında Papaz Andrew Brunson ve yaptırım krizine ilişkin görüşme trafiği sürerken, Wall Street Journal dün yapılan temaslardan sonuç çıkmadığını ve yeni yaptırımların yolda olabileceğini öne sürdü.

ABD'den Türk heyetiyle yapılan görüşme sonrası ilk açıklama

Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililer, ABD'nin Türkiye'den garanti alamadığını ve yeni yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.
Gazete Duvar'ın WSJ'den aktardığı haberde "Amerikalı yetkililer ABD yönetiminin çarşamba günü, tartışmalı terörizm suçlamalarıyla yaklaşık iki yıldır tutuklu olan Amerikalı pastörün derhal serbest bırakılması konusunda garanti alamadığını söyledi. Bu durum iki ülke arasındaki krizi derinleştiriyor ve Trump yönetiminin yeni cezalandırıcı adımlar atması için zemin hazırlıyor" denildi.

'TRUMP YÖNETİMİ, TÜRKİYE'YE YENİ YAPTIRIMLAR DAYATACAK POZİSYONDA'

Haberde yetkililere dayandırılarak, "Washington'daki üst düzey görüşmelerde ABD'li ve Türk yetkililer, Türkiye'nin ekonomisini karmaşaya sürükleyen çıkmazda dönüm noktası olabilecek bir çözüm üretemedi" ifadesi kullanıldı.

Wall Street Journal, "Trump yönetimi şimdi, Andrew Brunson'ı serbest bırakmayı reddettiği için Türkiye'ye yeni yaptırımlar dayatacak bir pozisyonda" diye yazdı.

Gazeteye konuşan yetkililer, sorunun aşılamamasının'Trump yönetiminin başka Türk liderleri hedef alacak şekilde Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararları almasını daha muhtemel hale getirdiğini‘ öne sürdü.

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Wall Street Journal Türkiye erdoğan ABD Trump yeni yaptırımlar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sarı domuz dünyayı felakete sürüklüyor. Allah sonumuzu hayır etsin.
Kanı bozuk birileri yüzünden güzel Türkiye mizin düştüğü durumlara bakarmısınız arkadaşlar. Ben Türkiye ve Türkiye gibi olan ülkeleri mazlum olarak görüyorum. Hiçbir zamanda mazlumun ahı yerde kalmaz. ALLAH müslüman ülkelere her türlü pisliği yapan ve yapmaya devam eden bütün ülkeleri kahretsin....
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