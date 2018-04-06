Washington 9’ncu Türk Restoranları Haftası Devam Ediyor

“Annem beni defalarca Türkiye’ye seyahate götürdü. Özellikle de Efes ve istanbul’a… Henüz çok gençken Türkiyenin tarihi beni büyüledi. Türkiyeye ve Türk tarihine aşık oldum. Yani gençlikte hatta çocuklukta başlayan Türkiye hayranlığım nedeniyle defalarca Türkiye’ye gittim ve her gittiğimde daha çok yer gezip, daha çok şey gördüm” diyen Kaufman, Türk mutfağı, Türkiye’yle erken yaşlarda tanışan Sheilah Kaufman’ın hayatına, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutunda dönemin sefiresi Nur İlkin tarafından düzenlenen bir davette girmiş.

Amerika’nın başkenti Washıngton, 9’ncu Türk Restoranları Haftası’na evsahipliği yapıyor. Hafta boyunca Washington DC, Maryland ve Virginia'daki Türk restoranlarıbirbirinden leziz Türk yemeklerini uygun fiyatlarla sunuyor. 8 Nisan’a kadar sürecek etkinlik kapsamında yapılan Türk Mutfağı Sunumu’nda ödüllü yemek yazarı kitabı Sheilah Kaufman, bir Amerikalı gözüyle Türk mutfağının inceliklerini anlattı:

“1998’de Amerika’da diplomatlar ve Amerikalı gönüllüler için düzenlenen bir etkinliğe katılma şansı buldum. Türk sefire Nur İlkin bizi rezidansa davet etti. Ve orada Türk yemeklerinin o muhteşem lezzetiyle tanıştım ve bayıldım ‘bunları yapmayı öğrenmem’ lazım dedim. O zamanlar bir kitabımı yeni bitirmiştim ve yayıncıma Türk yemekleri kitabı yazmamı ister mi diye sordum ve evet yanıtı aldım. Bunu Nur’a söyledima ama o bana İlkin, ‘kitap nasıl yazılır bilmiyorum’ dedi, ben de ‘24 kitabım var ama Türk yemeği nasıl pişirilir bilmiyorum’ dedim. Sonra o Türkiye’ye gitti ama sonra eşinin Birleşmiş milletlerdeki görevi nedeniyle tekrar geldi ve bana ‘tamam şimdi kitap için hazırım’ dedi. Ve böylece işbirliğimiz başladı. İlk denediğim Türk yemeği Gaziantep yöresine aitti. Kitabı oluştururkense Türkiye’deki 7 bölgeden de yemekler belirledik” diyen Kaufman, bir Amerikalı olarak Türk mutfağındaki bazı kavramlar kendisine farklı geldiği için, bu kitapla aynı sıkıntıları Türk mutfağına düşkün Amerikalıların yaşamasının önüne geçmek istemiş.

“Amacım, Amerikalıları Türk yemekleriyle tanıştırmak. Çok sayıda Türk yemekleri kitabı var ama hiçbiri Amerikalılar için yazılmamış. Mesela ölçülerde 1 çay bardağı ifadesi geçiyor ama Amerikalılar çay bardağı ne bilmiyor. Kitapları alanlar da Türk olduğu için bunların bilindiği düşünülerek çok fazla ayrıntı paylaşılmıyor. Oysa Türk yemeği pişirmek çok kolay çünkü herhangi özel bir alet gerektirmiyor. Herhangi bir süpermarkete gidip ihtiyacınız olan herhangi bir şeyi alabilirsiniz. Aynı zamanda sağlıklı bir mutfak. Bölgesel ve mevsimsel farklı lezzetler bulmak mümkün” diyen Kaufman, kitabın başarısını Türk yemeklerini sevmesine bağlıyor.

Kaufman’ın Türk mutfağına ilişkin deneyimlerini paylaştığı sunumda Türk kahvesi ve baklava yapmanın incelikleri de paylaşıldı

‘Türk Restoranları Haftası’, Amerika’da yaşayan Türklerin Türk mutfağına olan özlemini giderirken, yabancıları da bu eşşiz ve derin kültürle buluşturmuş oluyor.