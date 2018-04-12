Washington Post: ‘Bir Zamanlar Suriyeli Mültecilere Sığınak Olan Türkiye Artık Bıkkın’

Washington Post, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin son durumu hakkında bir değerlendirmeye yer verdi. Gazete, Türkiye'de kök salmaya başlayan 3 milyondan fazla Suriyeli mültecinin ilk başlarda kucaklandığını, ancak artık istenmediğini yazıyor.
Habere göre çocuklarını Türk okullarına gönderen, kimileri iş kuran, Türkiye'deki ücretsiz sağlık hizmetleri gibi sosyal programlardan yararlanan ve binlercesine Türk vatandaşlığı sözü verilen Suriyeliler, Türk toplumu tarafından reddediliyor. Bunun ana nedeni, kültürel farklılıklar ve işsizlik ortamında iş bulma rekabetinin kızışması. Gazete bu nedenle Türk yetkililerin son zamanlarda Suriyeli mültecilere ”evinize dönün” çağrısı yapmaya başladığını bildiriyor.
Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik bu ani tavır değişikliği, Türkiye içindeki Suriyeliler arasında ciddi huzursuzluk yaratıyor. Birçoğu, Türkiye'de hayal ettikleri yaşamı kuramadan bulundukları yerden sürülme korkusu çekiyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bazı askeri zaferler elde etmesi mültecilerin memleketlerine dönebileceği fırsatını doğursa da birçokları, henüz savaşın tam olarak bitmediği ülkelerine dönmek istemiyor.
Habere göre birçok Suriyeli mülteci, Türkiye'de topluma ve ekonomiye katkıda bulunabileceklerine inanıyor, ancak ”Türkler bizi burada isteyip istemediklerini bilmiyor” diyerek Türk toplumunda son zamanlarda giderek artan mülteci karşıtı hislere atıfta bulunuyor.
Gazete, Türk toplumundaki yükselen mülteci karşıtı dalganın gelecek yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerine girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözünden kaçmadığını da vurguluyor ve Erdoğan'ın Şubat ayında ”mülteci kardeşlerimizin evlerine dönmelerini istiyoruz” şeklinde konuştuğunu hatırlatıyor.
Ancak gazeteye göre Suriye'de sekizinci yılına giren savaş çoğunlukla kontrol altına alınsa da Şam'ın banliyölerindeki şiddetli çatışmalar hala devam ediyor. Bu ortamda da Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri olası gibi görünmüyor.
İnsani Gelişme Vakfı İNGEV verilerine göre, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin yüzde 74'ü Türk vatandaşı olmak istiyor. Yarısından fazlasıysa hayatlarına Türkiye'de devam etmek istediklerini kaydediyor.
Gazete öte yandan Uluslararası Kriz Grubu'nun Türkiye'deki büyük kentlerde yaşayan Suriyeliler'e yönelik şiddet eylemlerinin artışa geçtiğini bildirdiğini yazıyor. Etnik ve dini azınlıklar, Suriyeli akınının demografik yapıyı bozmasından ve bunun mezhep çatışmalarını tetiklemesinden korkuyor. Bu durum en çok Suriyeli çocukların gittiği Türk okullarında göze çarpıyor. Suriyeli aileler, çocuklarının Türk akranları tarafından ayrımcılığa uğramasından ve zorbalıkla karşılaşmasından yakınıyor. Kimi Suriyeli çocuklar, yer olmadığı gerekçesiyle okullara kayıt yaptıramıyor. Ancak asıl gerekçe, Türk ailelerin, çocuklarını Suriyeli çocukların da eğitim gördüğü aynı okullara göndermek istememeleri. Suriyeli ailelerse şu konuda aynı görüşü paylaşıyor: Suriyeliler, barış zamanında yaşadıkları kendi evleri olmadığı sürece ülkelerine geri dönmek istemiyor.
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