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Washington Post’tan skandal Türkiye’ye yazısı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

Türkiye hakkında ABD'nin çok okunan gazetelerinden Washington Post skandal bir köşe yazısı yayınladı. Gazetenin kıdemli editörlerinden Jackson Diehl, "ABD bölgeden çıkarsa bu durum en çok Rusya, İran, Türkiye, Hizbullah ve cihatçılara yarayacak" ifadesini kullandı.

Washington Post’tan skandal Türkiye’ye yazısı

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, Türkiye hakkında akıllara durgunluk veren bir yazı yayınladı. 1978’den beri Washington Post bünyesinde farklı pozisyonlarda görev yapan Jackson Diehl, “ABD liderliğindeki dünya düzeninin yıkılması düşündüğümüzden daha çok zarar verdi” başlıklı makalesinde, ABD’nin bölgeden gitmemesi gerektiğini savundu ve Türkiye’yi adeta bir çıkarcı olarak gösterdi.

ABD’nin 2003’te başlattığı Irak Savaşı sırasında Pentagon ve Beyaz Saray’ın en büyük destekçisi olan ve ABD kamuoyunda savaş çığırtkanlığı yapan Diehl, bugün yazdığı makalede, “Başkan Trump’ın geçen hafta dikkatlice gerçekleştirdiği saldırı gerçekte hiçbir şey değiştirmeyecek. Aynı kendisinden önce gelen Barack Obama’nın da Orta Doğu’nun kalbinde bir iktidar boşluğu yaratıyor. Bundan çıkar elde edecek olanlar Rusya, İran, Hizbullah, Türkiye ve hem bölgeye hem de Batı’ya bela olan cihatçılardır” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Washington Post Suriye suriye operasyonu Türkiye ABD

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