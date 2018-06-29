HABER

Washington Post: "Trump, Macron'a 'Neden Avrupa Birliği'nden ayrılmıyorsunuz ki?' diye sordu"

29.06.2018 09:24 | Son Güncelleme

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta gazeteci Josh Rogin imzasıyla yayımlanan köşe yazısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Avrupa Birliği'nden ayrılmaları gerektiğini söylediği öne sürüldü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta gazeteci Josh Rogin imzasıyla yayımlanan köşe yazısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Avrupa Birliği'nden ayrılmaları gerektiğini söylediği öne sürüldü.

Nisan ayının sonunda Macron ve Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen gizli toplantı sırasında Trump'ın bir noktada Macron'a dönerek, "Neden Avrupa Birliği'nden ayrılmıyorsunuz ki?" diye sorduğu iddia edildi.

İki Avrupalı yetkiliye dayandırılan habere göre Trump, Fransa'nın AB'den ayrılması durumunda ABD ve Fransa arasında imzalanacak ikili bir ticaret anlaşmasından AB üyeliğinden daha çok yararlanacağını söyledi.

Beyaz Saray'ın ise iddialara yanıt vermediği aktarıldı.

Fransa, AB'nin en güçlü üyelerinden biri.

Trump ise genel olarak uluslararası kurumlara ve anlaşmalara olan güvensizliği ile biliniyor.

Trump, Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakere etme taraftarı olduğu gibi Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'ndan (TPP) çekildi.

'Önce ABD' şiarını benimseyen Trump, AB ülkelerinin de içinde bulunduğu ülkelere çelik ve alüminyum ihtilatına Haziran başında yeni vergiler getirmişti.

Trump aynı zamanda NATO üyeliğine de şüpheyle yaklaşıyor.

Bu durum kapsamlı bir ticaret savaşına yönelik endişeleri artırmıştı.


PARTNERCanan tatilde!Canan tatilde!
Economist: '24 Haziran Yeni Türkiye'nin ilk, eski cumhuriyetin son günü oldu'Economist: '24 Haziran Yeni Türkiye'nin ilk, eski cumhuriyetin son günü oldu'
Avrupa Birliği göç konusunda uzlaştı: Türkiye'ye maddi yardımın ikinci dilimi gönderilecekAvrupa Birliği göç konusunda uzlaştı: Türkiye'ye maddi yardımın ikinci dilimi gönderilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Washington Post ABD Trump macron Avrupa Birliği frexit

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizemli gök cisminin sırrı çözüldü

Gizemli gök cisminin sırrı çözüldü

Economist: '24 Haziran Yeni Türkiye'nin ilk, eski cumhuriyetin son günü oldu'

Economist: '24 Haziran Yeni Türkiye'nin ilk, eski cumhuriyetin son günü oldu'

Avrupa Birliği göç konusunda uzlaştı: Türkiye'ye maddi yardımın ikinci dilimi gönderilecek

Avrupa Birliği göç konusunda uzlaştı: Türkiye'ye maddi yardımın ikinci dilimi gönderilecek

Almanya’da seri katil dehşeti!

Almanya’da seri katil dehşeti!

AB Liderler Zirvesi'ne sunulan 'göçmen planı' büyük tepki çekti

AB Liderler Zirvesi'ne sunulan 'göçmen planı' büyük tepki çekti

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Bazı bölgelerde riskler arttı

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Bazı bölgelerde riskler arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.