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Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2018 20:38 | Son Güncelleme

Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma fahiş vergi artışı getirerek Türkiye ekonomisi hedef alan ABD Başkanı Trump'a Washington Post yazarı Brian Klaas'tan ilginç bir tepki geldi. Klaas, Trump'a İncirlik'teki nükleer bombaları hatırlatarak "riskli işler yapıyorsun" dedi.

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Yaklaşımı" sunumu yaptığı sırada attığı bir tweet, Türkiye'de piyasaları alt üst etti.

ABD'nin Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma iki katı vergi getirdiğini açıklayan Trump, TL'yi de doğrudan hedef alarak Türkiye'ye karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.

Trump'ın bu kararı sonrası dolar 6.80 TL seviyesine kadar yükseldi.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz turu sırasında Trump'a tepki göstererek, "Koyunlarında büyüttükleri FETÖ'cü alçaklarla ilgili adım atmayanlar bize hukuk dersi veremez. Ekonomik manipülasyon üzerinden bize diz çöktürmek isteyenler bu milleti tanımamış. Bu millete şantaj ve tehdit sökmez. Hele hele kabadayılık hiç sökmez." dedi.

TRUMP'A İNCİRLİK HATIRLATMASI: NÜKLEER FÜZELERİ UNUTMA!

Türkiye Trump'ın bu adımı, Türkiye'de olduğu kadar ABD ve dünyanın geri kalanında da ses getirdi. Washington Post yazarı ve uluslararası politikalar uzmanı Brian Klaas ise, ABD cephesinden Trump'a en ilginç uyarıyı yapan isim oldu.

Twitter hesabından Trump'ın tweet'ine cevap veren Klaas "Erdoğan 'ın hayranı değilim, ama (Trump'ın yaptığı) pervasız bir çıkış. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye'de bulunan bir ABD hava üssünde (İncirlik) 50 nükleer bomba bulunuyor. Trump'ın tweetleri ciddi ulusal ve uluslararası güvenlik riskleri teşkil etmeye devam ediyor" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Trump dolar incirlik

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Danışıklı döğüş gibime geliyor tüm bunlar ülke batıyor dış güçler kılıfı için kayıkçı kavgası
bizim diyemedigimizi adam demiş şu turumpa gösterin artık gununu
İncilik'te 50 nükleer bomba mı varmış. Bu AKP milleti yok etmek için incirlik'i bomba üssü mü yaptırmış. Hani milletti.
Bir gün hakikat ortaya çıkabilir
İNCİRİĞE CONİ ÜSSÜ KURLMASINA MÜSADE ENLERE... İNCİRLİĞE NÜKLER SİLAH KOYDURAN PAŞALARA DEMİYORUM YARBAY ALBAYLARA BEN NE DYİM HEMİ..
adamlara incirligi biz hatırlamıyoruz.kendileri fark ediyor.tobe tobe
incirlikten derhal usa defolup gitmeli yapın bunu ilk defa size oy atayım..
Trump un bu yaklaşımı rahip meselesi akp seçimi kazandıktan sonra yapılıyor peki niye seçimden sonra???
vay vay vay daha neler çıkacak gün yüzün bkalim
Allahın belası şeytan bütün dünyayı karıştırdı.Bu adam Amerika ve dünyanın başına gelen en kötü şey.
Seçimden önce niye böyle dolar ateş almadı rahip Trump meselesi böyle ateşli olmadı?CENAB I ALLAH HERŞEYİ GÖRÜR BİLİR. .HERKEZ AHİRETE GÖTÜRÜR NE İYİLİK NE KÖTÜLÜK YAPARSA...SORU İŞARETLERİ ÇOK...HER KİM BU MİLLETİ UYUTURLAR OYUN OYNAR İSE SONU PERİŞAN OLUR...
Seçimden sonra niye bu ateşli hava?
durdurun artık su kaosuuuu
Adamın Akdenizde nükleer füze taşıyan uçak gemileri var..Çok da TINN.. Incirlikteki 50 bomba ne ki..
incirlik ve tüm üstler kapatılsın bende dolar ve altınlarımı bozduracam yoksa bozdurmam
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