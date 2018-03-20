Washington Post'tan Afrin analizi: Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha

Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Afrin operasyonuna dair bir analiz yayımladı. Ishaan Tharoor imzalı analizde Türkiye'nin Suriye'deki ilerleyişinin bölgeye yeni bir İslamcı militan dalgası getirmesinden korkulduğu belirtildi. "Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD politikasına bir darbe daha vurdu" başlıkla analizde, Türkiye'nin "George Orwell eserlerinden çıkmışçasına" Zeytin Dalı adı verdiği operasyonun "Washington'ın Suriye'deki şaşkın rolünü de gösterdiği" vurgulandı. YPG'nin ABD'de siyasetçiler, köşe yazarları ve entelektüeller tarafından gerici ve radikallerin etkin olduğu bölgede seküler ve "liberal" bir ekip olarak görüldüğünü belirten Tharoor, Türkiye'nin YPG'ye desteği sınırlarında bir Kürt devleti kurulmasına destek olarak gördüğünü yazdı. 'ABD, operasyonu sonlandıracak etkiye sahip değildi'



Tharoor, "Operasyon başladığında Afrin'deki Kürtler yalnız olduklarını fark etti, tarihin başka anlarında Orta Doğu'daki diğer Kürtler gibi" diye yazdığı analizine şöyle devam etti:

"ABD Ankara'da operasyonu sonlandırmak için gerekecek etkiye sahip değildi. "Haberlere göre Donald Trump operasyonu kınarken üst düzey yetkililer Ankara'ya ABD'nin YPG'ye desteğini gözden geçireceğini söylüyordu. "Washington Merkezli düşünce kuruluşu Center for a New American Security'den Nicholas Heras 'Afrin krizi ABD'li siyasetçilerin Suriye'de birden fazla işi aynı zamanda yapmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şu anki durum işkembeden sallama politikasıdır' diyor. "Beyaz Saray Suriye politikasında tutarlılık ve hüner sorunu yaşıyor. Trump yönetiminin Suriye'deki savaşa dair bağlılıkları arasında derin farklar var. Trump IŞİD'i bombalamaktan bahsederken bazı yetkililer bölgedeki ABD varlığını güçlendirip Esad'ı istifaya zorlamayı düşünüyor. 'SDG ve Esad'ın hedefleri aynı'



"Washington Post'tan Paul Sonne ve Karen DeYoung, üst düzey bir yetkilinin Suriye Demokratik Güçleri'nin Esad ile bir anlaşmaya varması gerektiğini, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmak istemediğini söylediğini yazdı. Yetkiliye göre SDG ve Esad ortak hedefleri paylaşıyor: Muhalifleri, IŞİD'i ve Türk güçleri Suriye'den çıkarmak.