Washington ve Tel Aviv Büyükelçileri İstişareler İçin Ankara'ya Çağrıldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Türkiye’nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişarelerde bulunmak için Ankara’ya çağrıldığını açıkladı.

Bozdağ, Gazze-İsrail sınırında hayatını kaybeden Filistinliler için 3 gün yas ilan edildiğini de açıkladı.

Bozdağ düzenlediği basın toplantısında, yaşananlarla ilgili Amerika’yı da suçladı. Bozdağ, "Katliamda ABD'nin eli vardır. Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. İsrail'i ve ABD'yi katliam nedeniyle şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, “Kudüs bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi harekete geçmelidir. Kudüs ilerde tekrar gerçek sahiplerine teslim edilecek. BM, terörist devlete ‘dur’ demeli” dedi.

Bozdağ, Türkiye’nin ayrıca İslam İşbirliği Örgütü’nü acil toplantıya çağırdığını da açıkladı.

Bu arada Arap Birliği de konuyu ele almak üzere Çarşamba günü olağanüstü toplanacak.

