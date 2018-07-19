‘Washington Yaptırımları Birer Birer Değerlendirecek’

Amerika, İran’la iş yapan ülkelere uygulanan yaptırımlardan muaf tutulmak isteyen Avrupalı müttefiklere “kapsamlı feragat belgesi” vermeyecek. Ancak üst düzey yetkililer Washington’un durum bazında feragatname verebileceğini söylüyor.
Maliye Bakanı Steven Mnuchin, “Kapsamlı feragat olmayacak, büyükbabalık yapmayacağız. Durumları birer birer değerlendireceğiz” diye konuştu.
Mnuchin, “Bazılarının petrol alımını sıfıra indirmesini istiyoruz. Ancak bazı durumlarda bu bir gecede yapılamıyorsa o zaman istisnalar olabilir” diye konuştu.
Washington Tahran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlarken küresel piyasaların kargaşaya sürüklenmesini önlemeye çalışıyor.
Mnuchin, “Müttefiklerimize yaptırımları desteklemelerini beklediğimizi söyledik, ancak özel durumlar olursa da onları dinlemeye açığız,” şeklinde konuştu.
Mnuchin bu yorumları G-20 ülkeleri maliye bakanlarının Brezilya’nın Buenos Aires kentinde yapılacak buluşması öncesinde yaptı. Toplantıya İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika’nın diğer Avrupalı müttefikleri katılacak. Zirvede ayrıca İran’ın önemli petrol müşterileri Çin, Hindistan, Kore ve Japonya da olacak.
Amerika’nın Sesi’nin Asya ülkelerinden İran’dan petrol alımını kısıtlayacaklarına dair garanti alınıp alınmadığını sorduğu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu ülkelerin çoğuyla kişisel olarak görüştüğünü söyledi ve “Bu konuda kararlılar, neye yöneldiğimizi, ne yapmaya çalıştığımızı anlıyorlar” dedi.
Pompeo, “Bizden yapmamızı istedikleri şey bunu nasıl yapacağımızı anlatmamız ve takvimi gözden geçirmemiz” diye konuştu.
Pompeo, amacın İran’ın terörü ve kötü niyetli eylemleri kışkırtmak için kullanacağı gelir elde etmesini önlemek olduğunu vurguladı.
Trump yönetimi bir süredir Asyalı İran petrol müşterilerinin Tahran’dan ham petrol alımlarını sona erdirmeleri için lobi yapıyor.
Öte yandan Amerikalı yetkililer pazardaki dalgalanmaları önlemek için arzın karşılanması konusunda Suudi yetkililerle görüşmeler yürütüyor.
Dışişleri Bakanlığı petrol pazarındaki belli yaptırımlarla ilgili feragatname çıkarabilir. Hem Maliye hem de Dışişleri Bakanlıkları durum bazında incelemeler için birlikte çalışacak.
Amerika, İran’la yapılan nükleer anlaşmadan bu yılın başında çekilmişti. Anlaşma İran’ın nükleer faaliyetlerini kısıtlaması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngörüyor.
Amerika, Ağustos ayından başlayarak özellikle otomotiv, ticaret ve altın sektörlerini yeniden sert yaptırımlarla hedef almayı planladığını söylüyor.
Yaptırımların ikinci kısmının Kasım ayının başında uygulanması bekleniyor. Bunlar İran’ın enerji sektörüne ve petrol bağlantılı işlemlerle merkez bankasıyla yapılan işlemlere yoğunlaşacak.
Amerika diğer ülkeleri İran ekonomisinin yaptırım uygulanan sektörleriyle iş yapmaya devam etmeleri halinde kendilerinin de yaptırımlarla karşı karşıya kalacakları konusunda uyarmıştı.
İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı
Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız
Firari FETÖ'cü İpek'e şok! Londra'da ev hapsi verildi
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?
Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum