‘Washington Yaptırımları Birer Birer Değerlendirecek’

Amerika, İran’la iş yapan ülkelere uygulanan yaptırımlardan muaf tutulmak isteyen Avrupalı müttefiklere “kapsamlı feragat belgesi” vermeyecek. Ancak üst düzey yetkililer Washington’un durum bazında feragatname verebileceğini söylüyor.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, “Kapsamlı feragat olmayacak, büyükbabalık yapmayacağız. Durumları birer birer değerlendireceğiz” diye konuştu.

Mnuchin, “Bazılarının petrol alımını sıfıra indirmesini istiyoruz. Ancak bazı durumlarda bu bir gecede yapılamıyorsa o zaman istisnalar olabilir” diye konuştu.

Washington Tahran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlarken küresel piyasaların kargaşaya sürüklenmesini önlemeye çalışıyor.

Mnuchin, “Müttefiklerimize yaptırımları desteklemelerini beklediğimizi söyledik, ancak özel durumlar olursa da onları dinlemeye açığız,” şeklinde konuştu.

Mnuchin bu yorumları G-20 ülkeleri maliye bakanlarının Brezilya’nın Buenos Aires kentinde yapılacak buluşması öncesinde yaptı. Toplantıya İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika’nın diğer Avrupalı müttefikleri katılacak. Zirvede ayrıca İran’ın önemli petrol müşterileri Çin, Hindistan, Kore ve Japonya da olacak.