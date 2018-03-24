Washington'da Bireysel Silahlanmaya Karşı Dev Gösteri

ABD’nin başkenti Washington bugün, silah kontroluna karşı büyük bir gösteriye ev sahipliği yapıyor. “March For Our Lives” “Hayatımız için Yürüyüş” gösterisine yüz binlerin katılması bekleniyor.

14 Şubat’ta Florida eyaletinin Parkland kentinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin ölümü sonrası ABD’nin dört bir yanından öğrenciler ve silah karşıtları bugün başkent Washington’da toplandı.

Göstericiler, çocukların hayatının öncelik olmasını ve okul saldırılarının durdurulmasını talep ediyor.

Sadece başkent Washington değil 50 eyalet ve dünyanın dört bir yanında da 800 kardeş gösteri yapılıyor.

Amerikalılar silah edinme haklarından vazgeçmeye mesafeli yaklaşıyordu; toplu saldırılara rağmen ülkede silah yasalarında kolay kolay değişikliğe gidilmiyordu.

Öğrencilerin büyük bir bölümünün Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde seçmen olabilecek yaşa gelmesi ise denklemde önemli değişiklikler yaratabilir.

“March for Our Lives” sayfasına göre silah kontrolü kampanyasında 3 milyon 800 bin dolar bağış toplanmış durumda.

Başkent Washington’daki gösteriye ünlü isimlerin de katılması bekleniyor. İnsan hakları avukatı Amal Clooney, oyuncular George Clooney, Jennifer Hudson, Sofia Vergara, Julie Bowen, müzisyenler Ariana Grande, Miley Cyrus ve Demi Lovato, bu isimlerden birkaçı.