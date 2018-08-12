Washington’da Gergin Bekleyiş

Başkent Washington’da “Unite right 2” adlı beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların planladıkları gösteri öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Gösteri karşıtı protestolar da kent genelinde düzenleniyor.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların gösterisi yerel saatle 5.30’da Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Park’ta düzenlenecek. Bu gösteriye katılacak olanlar metroyla başkente geliyor. Metrodan indikten sonra da Beyaz Saray’ın karşısındaki parka yürüyecekler.

Polis herhangi bir olay çıkmaması için kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri almış durumda.

Zira, kent genelinde ırkçılık karşıtı gösteriler de düzenleniyor.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların gösteri düzenleyeceği parkta ırkçılık karşıtı gruplar da kendi gösterilerini düzenliyor.

Bir başka ırkçılık karşıtı grup da bir süre sonra Beyaz Saray’a doğru yürüyüşe geçecek.

5.30’da başlaması planlanan gösterinin 7.30’da sona ermesi öngörülüyor.

Gruba yürüyüş izni verilmedi, sadece konuşmalar yapılacak.

Geçen yıl ırkçılık karşıtı gruptan1 kişinin hayatını kaybettiği Charlottesville’de de 100’den fazla kişi ırkçılık karşıtı gösteride biraraya geldi.

Başkan Trump gösteriler öncesinde Twitter üzerinden birlik çağrısı yaptı.

