HABER

Washington’da Gergin Bekleyiş

12.08.2018 21:44 | Son Güncelleme

Başkent Washington’da “Unite right 2” adlı beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların planladıkları gösteri öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Gösteri karşıtı protestolar da kent genelinde düzenleniyor

Washington’da Gergin Bekleyiş

Başkent Washington’da “Unite right 2” adlı beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların planladıkları gösteri öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Gösteri karşıtı protestolar da kent genelinde düzenleniyor.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların gösterisi yerel saatle 5.30’da Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Park’ta düzenlenecek. Bu gösteriye katılacak olanlar metroyla başkente geliyor. Metrodan indikten sonra da Beyaz Saray’ın karşısındaki parka yürüyecekler.

Polis herhangi bir olay çıkmaması için kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri almış durumda.

Zira, kent genelinde ırkçılık karşıtı gösteriler de düzenleniyor.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların gösteri düzenleyeceği parkta ırkçılık karşıtı gruplar da kendi gösterilerini düzenliyor.

Bir başka ırkçılık karşıtı grup da bir süre sonra Beyaz Saray’a doğru yürüyüşe geçecek.

5.30’da başlaması planlanan gösterinin 7.30’da sona ermesi öngörülüyor.

Gruba yürüyüş izni verilmedi, sadece konuşmalar yapılacak.

Geçen yıl ırkçılık karşıtı gruptan1 kişinin hayatını kaybettiği Charlottesville’de de 100’den fazla kişi ırkçılık karşıtı gösteride biraraya geldi.

Başkan Trump gösteriler öncesinde Twitter üzerinden birlik çağrısı yaptı.

PARTNERKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdıKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdı
Akşener: ‘Devletin Hazinesi FETÖ Okullarında Yetişmiş Damada Teslim’Akşener: ‘Devletin Hazinesi FETÖ Okullarında Yetişmiş Damada Teslim’
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumuABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Suriye'de İdlib'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de İdlib'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimi

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimi

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimi

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimi

Eğlence parkında kargalar izmarit toplayacak

Eğlence parkında kargalar izmarit toplayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.