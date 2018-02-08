HABER

Washington’daki Otomobil Fuarı'nda Yakıt Tasarruflu Araçlar Dikkat Çekti

08.02.2018 18:07 | Son Güncelleme

Washington’da her yıl düzenlenen Otomobil Fuarı, yılın en büyük ya da en önemli fuarı değil belki. Ama yine de otomobil tutkunlarından müşterilere ve sektör uzmanlarına çok sayıda Washingtonlu’nun ilgisini çekmeyi başardığına şüphe yok. Sürücüsüz çalışan otonom araçların piyasaya sürülmesine henüz vakit var gibi görünüyor. Bu nedenle fuarın odak noktasının bu yıl da yakıt tasarrufu olduğu...

Washington’daki Otomobil Fuarı'nda Yakıt Tasarruflu Araçlar Dikkat Çekti

Washington’da her yıl düzenlenen Otomobil Fuarı, yılın en büyük ya da en önemli fuarı değil belki. Ama yine de otomobil tutkunlarından müşterilere ve sektör uzmanlarına çok sayıda Washingtonlu’nun ilgisini çekmeyi başardığına şüphe yok. Sürücüsüz çalışan otonom araçların piyasaya sürülmesine henüz vakit var gibi görünüyor. Bu nedenle fuarın odak noktasının bu yıl da yakıt tasarrufu olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Fuarın bu yılki yıldızlarından biri Ford’un beş litre motorlu, 475 beygirgücüne sahip Mustang Bullitt’i.

Hollywood yıldızı Steve McQueen’in 1968 yılında kullandığı Bullitt, aynı adlı aksiyon filminin ana unsurlarından biriydi.

Mustang Bullitt, ilk kez ay başında Detroit’te düzenlenen ve çok daha büyük bir fuar olan Kuzey Amerika Uluslararası Oto Show’da sergilenmişti.

Ford Sözcüsü Kristen Kinley, “Otomobili Steve McQueen’in torunu Molly McQueen’le birlikte tanıtmak bizi çok heyecanlandırdı. Bu otomobil 1968’de Steve McQueen için yapılmıştı,” şeklinde konuşuyor.

Ford, spor arabaları seven ama aynı zamanda yakıt tasarrufuna da önem verenler için 325 beygirgücündeki, 2,7 litrelik Ecoboost motorlu Mustang’i piyasaya sürdü. Bu yıl tanıtılan birçok araç gibi Mustand de on vitesli otomatik turbo şanzımana ve silindir başına iki yakıt enjektörüne sahip.

Güç ve yakıt tasarrufunu birleştirmeye çalışan bir başka firma olan Toyota da baştan sona yeniden tasarlanan Avalon modelinin beşinci neslini tanıttı.

Toyota Sözcüsü Brandi Popowitz, “Avalon’un 2019 modeli XSE, lüksü ve spor tasarımı birleştiriyor. Hem lüks hem de spor bir dizayn isteyenler için bu model, Avalon ailesine katılan hoş bir sürpriz olacak,” diyor.

Amerika’nın en çok sevilen aile otomobili Toyota Camry’nin ilk spor modeliyse 300 beygirgücüne sahip 3 buçuk litre kapasiteli V6 motoruyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Geleceğe odaklanan otomobil tutkunları içinse gücünü hidrojenden alan, 500 kilometre menzilli, sıfır karbon emisyonlu Toyota Mirai, bir seçenek. Araca hidrojen yakıt istasyonlarında beş dakika içinde yakıt doldurmak mümkün.

Fuara her bütçeye hitap eden araçlar sunan birçok otomobil üreticisi katıldı. Bunlardan Kia, etiket fiyatları 22 ila 38 bin dolar arasında değişen benzinli, tam elektrikli ve hibrit araçlarıyla fuarda boy gösterdi. Firmanın hibrit aracı, sadece iki litre benzinle 100 kilometre yol katediyor.

Mercedes’in bu yılki fuara katılmaması nedeniyle lüks araç kategorisinde en çok ilgiyi Hyundai’nin Genesis modeli gördü.

Eric Thompson, “Çok güzel bir sunum yapmışlar. Genesis modeline bakıyoruz. G70 modeli ne zamandır ilgimi çekiyor,” diyor.

Hemen hemen bütün yeni otomobiller dokunmatik ekran ve ses tanıma teknolojisine sahip. Akıllı telefonlar için kablosuz şarj, navigasyon ve Apple Auto Play de fuarda sergilenen araçların tüketicileri cezbetmek için sahip olduğu özelliklerin bazıları.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD'in 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

IŞİD'in 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

Avrupa'dan yaz saati kararı! Türkiye'den sonra...

Avrupa'dan yaz saati kararı! Türkiye'den sonra...

Borsalarda Düşüş Devam Etti

Borsalarda Düşüş Devam Etti

AP'de Yaz Saati Uygulamasına Son Veren Tasarıya Onay

AP'de Yaz Saati Uygulamasına Son Veren Tasarıya Onay

Hakan Atilla’nın Jüri Kararının Düşürülmesi Talebi Kabul Edilmedi

Hakan Atilla’nın Jüri Kararının Düşürülmesi Talebi Kabul Edilmedi

Ankara: AP'nin kararı yok hükmünde

Ankara: AP'nin kararı yok hükmünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.