Washington’daki Otomobil Fuarı'nda Yakıt Tasarruflu Araçlar Dikkat Çekti

Washington’da her yıl düzenlenen Otomobil Fuarı, yılın en büyük ya da en önemli fuarı değil belki. Ama yine de otomobil tutkunlarından müşterilere ve sektör uzmanlarına çok sayıda Washingtonlu’nun ilgisini çekmeyi başardığına şüphe yok. Sürücüsüz çalışan otonom araçların piyasaya sürülmesine henüz vakit var gibi görünüyor. Bu nedenle fuarın odak noktasının bu yıl da yakıt tasarrufu olduğu dikkatlerden kaçmıyor.
Fuarın bu yılki yıldızlarından biri Ford’un beş litre motorlu, 475 beygirgücüne sahip Mustang Bullitt’i.
Hollywood yıldızı Steve McQueen’in 1968 yılında kullandığı Bullitt, aynı adlı aksiyon filminin ana unsurlarından biriydi.
Mustang Bullitt, ilk kez ay başında Detroit’te düzenlenen ve çok daha büyük bir fuar olan Kuzey Amerika Uluslararası Oto Show’da sergilenmişti.
Ford Sözcüsü Kristen Kinley, “Otomobili Steve McQueen’in torunu Molly McQueen’le birlikte tanıtmak bizi çok heyecanlandırdı. Bu otomobil 1968’de Steve McQueen için yapılmıştı,” şeklinde konuşuyor.
Ford, spor arabaları seven ama aynı zamanda yakıt tasarrufuna da önem verenler için 325 beygirgücündeki, 2,7 litrelik Ecoboost motorlu Mustang’i piyasaya sürdü. Bu yıl tanıtılan birçok araç gibi Mustand de on vitesli otomatik turbo şanzımana ve silindir başına iki yakıt enjektörüne sahip.
Güç ve yakıt tasarrufunu birleştirmeye çalışan bir başka firma olan Toyota da baştan sona yeniden tasarlanan Avalon modelinin beşinci neslini tanıttı.
Toyota Sözcüsü Brandi Popowitz, “Avalon’un 2019 modeli XSE, lüksü ve spor tasarımı birleştiriyor. Hem lüks hem de spor bir dizayn isteyenler için bu model, Avalon ailesine katılan hoş bir sürpriz olacak,” diyor.
Amerika’nın en çok sevilen aile otomobili Toyota Camry’nin ilk spor modeliyse 300 beygirgücüne sahip 3 buçuk litre kapasiteli V6 motoruyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.
Geleceğe odaklanan otomobil tutkunları içinse gücünü hidrojenden alan, 500 kilometre menzilli, sıfır karbon emisyonlu Toyota Mirai, bir seçenek. Araca hidrojen yakıt istasyonlarında beş dakika içinde yakıt doldurmak mümkün.
Fuara her bütçeye hitap eden araçlar sunan birçok otomobil üreticisi katıldı. Bunlardan Kia, etiket fiyatları 22 ila 38 bin dolar arasında değişen benzinli, tam elektrikli ve hibrit araçlarıyla fuarda boy gösterdi. Firmanın hibrit aracı, sadece iki litre benzinle 100 kilometre yol katediyor.
Mercedes’in bu yılki fuara katılmaması nedeniyle lüks araç kategorisinde en çok ilgiyi Hyundai’nin Genesis modeli gördü.
Eric Thompson, “Çok güzel bir sunum yapmışlar. Genesis modeline bakıyoruz. G70 modeli ne zamandır ilgimi çekiyor,” diyor.
Hemen hemen bütün yeni otomobiller dokunmatik ekran ve ses tanıma teknolojisine sahip. Akıllı telefonlar için kablosuz şarj, navigasyon ve Apple Auto Play de fuarda sergilenen araçların tüketicileri cezbetmek için sahip olduğu özelliklerin bazıları.
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