Washington’daki Otomobil Fuarı'nda Yakıt Tasarruflu Araçlar Dikkat Çekti

Washington’da her yıl düzenlenen Otomobil Fuarı, yılın en büyük ya da en önemli fuarı değil belki. Ama yine de otomobil tutkunlarından müşterilere ve sektör uzmanlarına çok sayıda Washingtonlu’nun ilgisini çekmeyi başardığına şüphe yok. Sürücüsüz çalışan otonom araçların piyasaya sürülmesine henüz vakit var gibi görünüyor. Bu nedenle fuarın odak noktasının bu yıl da yakıt tasarrufu olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Fuarın bu yılki yıldızlarından biri Ford’un beş litre motorlu, 475 beygirgücüne sahip Mustang Bullitt’i.

Hollywood yıldızı Steve McQueen’in 1968 yılında kullandığı Bullitt, aynı adlı aksiyon filminin ana unsurlarından biriydi.

Mustang Bullitt, ilk kez ay başında Detroit’te düzenlenen ve çok daha büyük bir fuar olan Kuzey Amerika Uluslararası Oto Show’da sergilenmişti.

Ford Sözcüsü Kristen Kinley, “Otomobili Steve McQueen’in torunu Molly McQueen’le birlikte tanıtmak bizi çok heyecanlandırdı. Bu otomobil 1968’de Steve McQueen için yapılmıştı,” şeklinde konuşuyor.

Ford, spor arabaları seven ama aynı zamanda yakıt tasarrufuna da önem verenler için 325 beygirgücündeki, 2,7 litrelik Ecoboost motorlu Mustang’i piyasaya sürdü. Bu yıl tanıtılan birçok araç gibi Mustand de on vitesli otomatik turbo şanzımana ve silindir başına iki yakıt enjektörüne sahip.