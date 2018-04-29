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‘Weinstein Hollywood’da Affedileceğine İnanıyor’

29.04.2018 19:06 | Son Güncelleme

70’ten fazla kadın tarafından hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları yapılan ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein, eninde sonunda Hollywood tarafından affedileceğine inanıyor

‘Weinstein Hollywood’da Affedileceğine İnanıyor’

70’ten fazla kadın tarafından hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları yapılan ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein, eninde sonunda Hollywood tarafından affedileceğine inanıyor. Bu, gazeteci Piers Morgan'ın iddiası.

GQ dergisine röportaj veren gazeteci Piers Morgan, Weinstein’le Arizona’da tedavi gördüğü klinikte görüştüğünü aktardı.

Weinstein hakkında yapılan suçlamaların bir kısmının kendisini şaşırtmadığını söyeleyen İngiliz gazeteci Morgan, Hollywood varolduğundan beri sistemin bu olduğunu söyledi.

"Hollywood 1920’lerden bu yana ahlaki bir çöplük" diyen Morgan, Weinstein’in buradaki tek kötü kahraman olmadığını söyledi.

Mel Gibson örneğini veren Morgan, Gibson’un 2006’da sarfettiği Yahudi karşıtı sözlerin ardından, 2017’de Hacksaw Ridge filmiyle en iyi yönetmen ödülüne aday gösterildiğini hatırlattı.

Weinstein ise yayınladığı açıklamada Morgan ile geçen yıl konuştuğunu, bu konuşmada şimdi ve gelecekte tek odak noktasının ailesi olacağını söylediğini bildirdi.

Weinstein "İşten ya da Hollywood’dan konuşmadık. Artık önceliğim ailem" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Piers Morgan’ın GQ’ya verdiği röportajın tamamı 3 Mayıs’ta yayınlanacak.

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