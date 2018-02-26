HABER

Weinstein'in firması iflas başvurusu yapıyor

26.02.2018 14:05 | Son Güncelleme

Sosyal medyada başlatılan #metoo kampanyasının fitilini ateşleyen taciz skandalıyla gündeme gelen Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'in kurduğu firma iflas başvurusu yapıyor.

Weinstein'in firması iflas başvurusu yapıyor

Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'in kurduğu New York'taki film ve televizyon stüdyoları The Weinstein Company, yatırımcı bulamayarak iflas başvurusu yapma kararı aldı. Firma daha önce Weinstein ile yollarını ayırmıştı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre firmadan yapılan açıklamada "Bu, çalışanlarımız, bize kredi veren kişiler ve tüm kurbanlar için aşırı derecede talihsiz bir son olsa da; yönetim kurulumuzun firmanın kalan değerini en üst seviyeye çıkaracak bu tek çareye başvurmak, yani kontrollü şekilde iflas başvurusunda bulunmaktan başka seçeneği kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Harvey Weinstein'in geçen Ekim ayında cinsel taciz ile suçlanmasının ardından aralarında birçok ünlü ismin bulunduğu yüzden fazla kadın ünlü yapımcının kendilerini de taciz ettiğini söylemişti. Olay eğlence dünyası başta olmak üzere birçok sektörde benzer istismar suçlamalarının ortaya çıkmasına ön ayak olmuş, sosyal medyada başlatılan #metoo kampanyası dünya çapında ses getirmişti.

“The King’s Speech” (Zoraki kral), “Silver Linings Playbook” (Umut Işığım) ve "The Iron Lady" (Demir Lady) gibi tanınmış filmlere imza atan firmanın yaklaşık 375 milyon Amerikan doları borcu olduğu tahmin ediliyor.

Harvey Weinstein'in halen seks bağımlılığı tedavisi gördüğü belirtiliyor. Weinstein'in, İngiliz ve Amerikan polisinin merceği altında bulunduğu kaydediliyor.

dpa,Reuters,AFP/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Soyağacı uygulaması için bomba iddia! 'Seçimde hile yapacaklar'

Soyağacı uygulaması için bomba iddia! 'Seçimde hile yapacaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmak istemeyen 14 yaşındaki kıza saldırı

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmak istemeyen 14 yaşındaki kıza saldırı

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

Donald Trump'a 'yüksek' darbe

Donald Trump'a 'yüksek' darbe

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.