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Welt: Erdoğan AB'nin zirvesi ile görüşecek

18.01.2018 09:11 | Son Güncelleme 4 saat önce

Türkiye ve AB arasında ilişkileri yumuşatmaya yönelik yeni adımlar atılıyor.

Alman Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan, Mart ayında AB temsilcileri ile bir araya gelecek.Alman basınına Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin ilişkileri yeniden düzeltme yolunda hazırlık yaptığı yansıdı. Die Welt gazetesinin Brüksel'deki diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Mart ayı sonlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği'nin önde gelen temsilcileri arasında zirve buluşması yapılması planlanıyor.

Buluşmada AB'nin, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan'ın başbakanı Boyko Borissov tarafından temsil edileceği haberde yer aldı. Zirvenin Sofya'da mı Brüksel'de mi yapılacağı henüz kesinlik kazanmadı.

AB liderleri ile Erdoğan arasındaki son buluşma geçen Mayıs ayında Brüksel'de tertiplenen NATO zirvesi sırasında ggerçekleşmişti.

Önemli konular raftan indirilmeyecek

Diplomatik çevrelerden sızan haberlere göre zirvede tarafları ayıran unsurlar gibi ortak çıkarlar da ele alınacak. AB'nin terörizm ile mücadele, göç politikası, enerji ve Erasmus programı çerçevesindeki öğrenci değiş tokuşu konularında Türkiye ile işbirliği yapabileceği belirtiliyor.

Mültecilere yardım projesi çerçevesinde Türkiye'ye yeniden üç milyar Euro'luk destek taahhüdünde bulunulmasının da ihtimal dâhilinde olduğu öğrenildi. Konuya aşina diplomatlardan alınan bilgilere göre Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanınması ve tam üyelik müzakerelerinde yeni başlıkların açılması bu yıl da söz konusu olmayacak.

DW/Reuters/AFP/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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