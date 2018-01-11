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Welt gazetesinin yöneticisi Deniz Yücel için umutlu

11.01.2018 20:23 | Son Güncelleme 4 saat önce

Die Welt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına ilişkin iyimser açıklamalarda bulundu.

Alman Die Welt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, Perşembe günü konuk olduğu SWR radyosuna gazetenin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Deniz Yücel'in tahliye edilmesine yönelik temkinli bir iyimserliğe sahip olduğunu belirten Poschardt, "Türk tarafının meslektaşımıza yönelik maksimum sertlikteki muamelesini göz önünde bulundurduğumuzda birkaç haftadır Türk hükümetinde bir hareketlilik hissediyoruz" diye konuştu. Türk hükümetinden yumuşama sinyallerinin geldiğini belirten Die Welt Genel Yayın Yönetmeni, "Deniz tecritte tutulmuyor. Bu bir kere çok iyi. Tabii ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Almanları yeniden dost olarak istediğini söylerse çok seviniriz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın özellikle 2017 Nisan’ında az bir farkla kazandığı Anayasa referandumunun ardından Deniz Yücel konusu ile kamuoyunda açıklamalarda bulunduğuna dikkat çeken Poschardt, "Gazetecileri terörist ve ajan olarak nitelendirdi" dedi. Poschardt, Deniz Yücel olayının Türk-Alman ilişkilerini "zehirlediğini" bir süre önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun teslim ettiğini belirtti.

Poschardt, Türk hükümetinin neden fikir değiştirmesini umduğuna yönelik soruya da "Birincisi, Erdoğan Anayasa referandumunu kazandı. İkincisi dış politik durum: Türk hükümeti dost bulmak zorunda. Ve üçüncüsü de iç politikadaki baskı" yanıtını verdi.

Poschardt, Erdoğan'ın bu nedenlerden ötürü endişe ve ihtiyaçlarını yeniden gözden geçirmek durumunda kaldığını kaydetti.

Yücel 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı

Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde kendi rızasıyla ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 11 aydır Silivri Cezaevi’nde tutulan Deniz Yücel hakkındaki iddianame henüz hazırlanmadı.

Yücel’in avukatları geçen nisan ayında Yücel’in hakim karşısına çıkarılmayışı ve ağır tecrit koşullarında tutulması gerekçesi ile AİHM’ye başvurmuştu. Gazeteci Deniz Yücel'in hem Türk ve hem de Alman vatandaşlığı bulunuyor.

dpa/BD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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