Welt gazetesinin yöneticisi Deniz Yücel için umutlu

Alman Die Welt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, Perşembe günü konuk olduğu SWR radyosuna gazetenin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Deniz Yücel'in tahliye edilmesine yönelik temkinli bir iyimserliğe sahip olduğunu belirten Poschardt, "Türk tarafının meslektaşımıza yönelik maksimum sertlikteki muamelesini göz önünde bulundurduğumuzda birkaç haftadır Türk hükümetinde bir hareketlilik hissediyoruz" diye konuştu. Türk hükümetinden yumuşama sinyallerinin geldiğini belirten Die Welt Genel Yayın Yönetmeni, "Deniz tecritte tutulmuyor. Bu bir kere çok iyi. Tabii ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Almanları yeniden dost olarak istediğini söylerse çok seviniriz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın özellikle 2017 Nisan’ında az bir farkla kazandığı Anayasa referandumunun ardından Deniz Yücel konusu ile kamuoyunda açıklamalarda bulunduğuna dikkat çeken Poschardt, "Gazetecileri terörist ve ajan olarak nitelendirdi" dedi. Poschardt, Deniz Yücel olayının Türk-Alman ilişkilerini "zehirlediğini" bir süre önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun teslim ettiğini belirtti.