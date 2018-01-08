WHO UNICEF : Somali’de bir milyon çocuğa kızamık aşısı

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Somali Federal Hükümeti Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu (UNICEF) ile ortak olarak, ülke genelinde, altı aylık ile 10 yaş arasındaki bir milyondan fazla çocuğu kapsayan kızamık aşısı kampanyası düzenledi.

UNICEF'in ilgili raporuna göre Somali'de, 2017'deki ciddi kuraklık döneminde, önceki yıllara göre "endişe verici derecede" yüksek sayılan 23 bin kızamık vakası bildirildi. Bu vakalardan yüzde 83'ü 10 yaşından küçük çocuklardı.

WHO Somali Temsilcisi Dr. Ghulam Popal, "WHO'nun önceliği, Sağlık Bakanlığı'na destek vermek, yerel sağlık otoriteleri ve ortaklarıyla kızamık gibi salgın hastalıkları kontrol altına almak ve tüm Somali çocuklarına aşı sağlama konusunda yakın ortaklık sürdürmektir. Kızamık hastalığının aşısı olmasına rağmen hala daha bu kadar vaka görülmesi çok kötü” dedi.

Salgınla başa çıkmak için, 2017 yılının Mart ve Nisan aylarında iki tur kızamık aşısı kampanyası gerçekleştirildi ve dokuz aylıklar ila beş yaş arasında 516 bin 934 çocuğa ulaştı.