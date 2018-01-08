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WHO UNICEF : Somali’de bir milyon çocuğa kızamık aşısı

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 11:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Somali Federal Hükümeti Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu (UNICEF) ile ortak olarak, ülke genelinde, altı aylık ile 10 yaş arasındaki bir milyondan fazla çocuğu kapsayan kızamık aşısı kampanyası düzenledi.

UNICEF'in ilgili raporuna göre Somali'de, 2017'deki ciddi kuraklık döneminde, önceki yıllara göre "endişe verici derecede" yüksek sayılan 23 bin kızamık vakası bildirildi. Bu vakalardan yüzde 83'ü 10 yaşından küçük çocuklardı.

WHO Somali Temsilcisi Dr. Ghulam Popal, "WHO'nun önceliği, Sağlık Bakanlığı'na destek vermek, yerel sağlık otoriteleri ve ortaklarıyla kızamık gibi salgın hastalıkları kontrol altına almak ve tüm Somali çocuklarına aşı sağlama konusunda yakın ortaklık sürdürmektir. Kızamık hastalığının aşısı olmasına rağmen hala daha bu kadar vaka görülmesi çok kötü” dedi.

Salgınla başa çıkmak için, 2017 yılının Mart ve Nisan aylarında iki tur kızamık aşısı kampanyası gerçekleştirildi ve dokuz aylıklar ila beş yaş arasında 516 bin 934 çocuğa ulaştı.

UNICEF temsilcisi Jesper Moller, "Ortaklarımızla birlikte UNICEF, 2017'de kuraklıktan etkilenen çocuklar ve aileler için mükemmel sonuçlar elde etti; ancak, kriz henüz bitmedi. Açlık tehdidi büyümeye devam ediyor ve kızamık gibi salgın hastalıklar devam ediyor. Çocukları bu ölümcül hastalığa karşı korumanın tek yolu toplu aşı kampanyalarıdır. Ve 2018'de farkında olmaya devam edeceğiz ve acil durum çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kızamık aşısı kampanyasının yanı sıra ihtiyacı olan çocuklara A vitamini desteği de uygulanacak.

WHO ve UNICEF tarafından desteklenen sağlık çalışanları, bağışıklık durumundan emin olmayan veya aşı olmamış olan yetişkinleri de aşılanmaya teşvik ediyorlar.

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