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Wikie: Dünyanın konuşabilen ilk katil balinası

31.01.2018 08:56 | Son Güncelleme

İskoçya'daki St Andrews University Üniversitesi'nden bilim insanları, eğittikleri bir katil balinanın, insanların kullandığı kelimelerle konuşabildiğini açıkladı. Wikie adı verilen dişi balina, hava deliği üzerinden "Merhaba" ve "Güle güle" diyebiliyor, üçe kadar da sayabiliyor.

Wikie: Dünyanın konuşabilen ilk katil balinası

İskoçya'daki St Andrews University Üniversitesi'nden bilim insanları, eğittikleri bir katil balinanın, insanların kullandığı kelimelerle konuşabildiğini açıkladı.

Wikie adı verilen dişi balina, hava deliği üzerinden "Merhaba" ve "Güle güle" diyebiliyor. Ona bakan görevliye ismiyle "Amy" diyerek hitap edebiliyor.

16 yaşındaki Wikie üçe kadar da sayabiliyor.

Konuşurken ne kadar başarılı bir performans sergilediği ise özel bir yazılım ile test ediliyor.

Daha önce katil balinaların yunusları ve deniz aslarını taklit edebildikleri tespit edilmişti.

Ancak Fransa'nın Antibes kentindeki bir deniz parkında tutulan Wikie'nin insanları taklit edebilen ilk katil balina olduğu sanılıyor.

'MERHABA DİYEBİLEN KATİL BALİNA'

Bazı İngiliz gazeteleri de İskoç bilim insanlarında bugünkü sayılarında yer verdi.

Times'taki haberin başlığı, "Wikie konuşuyor: Merhaba diyebilen katil balina."

Gazetenin bilim editörü Tom Whippale haberinde, bilim insanlarının bugüne dek balinaların yeteneklerini hafife aldıkların kabul ettiklerini yazdı.

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Daily Telegraph da habere birinci sayfasında yer verdi.

Gazete iç sayfalarında "Dünyanın konuşan ilk balinası Wikie'yle tanışın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
katil balina İskoçya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mavi balina oyuncağını dava eden teyzeği çağırın buraya, buradan kendisine epey bir iş çıkar. konuşan balinalar çocuklarımızın gelişimini etkiliyor, çocukalrımız onları taklit ediyor ve konuşma geriliği oluyor. balinalar konuşturulmamalı, çocuklar konuşturulmalıdır, yaşasın adalet.
deve sidiği içirmişlerdir....
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