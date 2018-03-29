HABER

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın dünya ile olan iletişimi kesildi

29.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın dünya ile olan iletişimi, Ekvador yönetimi tarafından kesildi. Julian Assange'ın internet erişiminin kesilmesine gerekçe olarak da "başka ülkelerin ilişkilerine karışması" gösterildi.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın dünya ile olan iletişimi kesildi

Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın dünya ile olan iletişimi, Ekvador yönetimi tarafından kesildi.

Julian Assange'ın internet erişiminin kesilmesine gerekçe olarak da "başka ülkelerin ilişkilerine karışması" gösterildi. İnternetin yanında Assange'ın telefon konuşması yapması, ziyaretçi kabul etmesi ve medyaya konuşması yasaklandı.

Wikileaks'ten konuyla ilgili yapılan Twitter paylaşımında, kararın arkasında Ekvador'un yeni devlet başkanı Lenin Moreno olduğu belirtildi.

Assange'a verilen izolasyon cezasının nedeni olarak ise Katalonya lider Carles Puigdemont ile ilgili bu tweeti gösterildi:

"1940 yılında Katalonya'nın seçilmiş lideri Lluís Companys, Gestapo tarafından yakalandı. İspanya'nın talebiyle iade edildi ve idam edildi. Bugün Alman polisi seçilmiş Katalonya lideri Carles Puigdemont'u, İspanya'nın isteğiyle tutukladı ve iade edecek"

Wikileaks, Assange'dan bu tweetini silmesinin istendiğini de duyurdu.

https://twitter.com/wikileaks/status/979104834019385344

Assange 'küçük sefil bir kurtçuk'

Assange, eski Rus ajan ve kızının zehirlenmesi olayında Moskova'nın suçlanmasını da sorgulayan paylaşımlarda bulunmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, bu yoruma karşılık olarak, Assange'ı, yetkililere teslim olması gereken "küçük sefil bir kurtçuk" olarak tanımladı.

Ekvador daha önce de, Julian Assange'ın internet bağlantısını, ABD seçimleri kesmişti. Bu adım, Wikileaks'in başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki bazı elektronik postaları paylaşması sonrası atılmıştı.

2017 yılı Mayıs ayında Ekvador'un yeni devlet başkanı Lenin Moreno, Assange'dan, Katalonya'daki bağımsızlık hareketine destek vermeyi durdurmasını istemişti.

Moreno hükümeti, Julian Assange'a bir önceki devlet başkanı Rafael Correa tarafından verilen siyasi sığınma hakkının iptal edilmeyeceğini de açıklamıştı

Julian Assange 2012 yılından bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde siyasi sığınmacı olarak kalıyor.

Kritik S-400 gelişmesiKritik S-400 gelişmesi
WhatsApp kullananlar dikkat! Tehlike geri döndüWhatsApp kullananlar dikkat! Tehlike geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İlginizi Çekebilir

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üç ülkeden flaş Rusya kararı!

Üç ülkeden flaş Rusya kararı!

3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...

3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar

PKK Sincar'dan çekilmiyor mu? Flaş iddia

PKK Sincar'dan çekilmiyor mu? Flaş iddia

İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'

İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.