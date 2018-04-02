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Winnie Mandela Hayatını Kaybetti

02.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da ırk ayrımına dayanan rejimi sona erdiren Nelson Mandela’nın eşi Winnie Madikizela-Mandela 81 yaşında hayatını kaybetti

Winnie Mandela Hayatını Kaybetti

Güney Afrika’da ırk ayrımına dayanan rejimi sona erdiren Nelson Mandela’nın eşi Winnie Madikizela-Mandela 81 yaşında hayatını kaybetti. Madikizela-Mandela, Nelson Mandela’nın hapiste olduğu yıllarda ‘apartheid’ (ırk ayrımı) rejimine karşı düzenlediği kampanyayla hareketin öncü isimlerinden oldu.

Aile sözcüsü Victor Dlamini yılın başından bu yana hastalıkla mücadele eden Madikizela-Mandela’nın ailesi yanındayken huzur içinde öldüğünü kaydetti.

Madikizela-Mandela, 1964’te eşi Nelson Mandela hükümeti devirmek için komplo kurmaktan ömür boyu hapse mahkum edilince eşinin serbest bırakılması için korkusuz bir kampanya yürüttü. Ülkenin ırk ayrımı karşıtı önemli figürlerinden oldu.

Nelson Mandela’nın hapisten çıktığı 11 Şubat 1990’da onunla birlikte el ele yürüyerek havaya yumruğunu kaldırdı. Siyahların hak arayışının sembolü olan bu hareket, mücadelelerinin de en önemli anlarından biri olarak tarihe geçti.

Dört yıl sonra Güney Afrika’da yüz yıllar süren beyaz egemenliği sona erdi ve Nelson Mandela ülkenin ilk siyah lideri oldu.

İki çocuk sahibi çift 40 yıllık evliliklerine 1996’da son verdi.

‘Ulusun annesi’ olarak anılan Madikizela-Mandela, geçmişte hakkında yapılan suçlamalardan sonra bazı çevrelerce ‘saldırgan’ lakabıyla da anılmaya başladı. Madikizela-Mandela 1980’lerde Ulusal Parti hükümetiyle işbirliği içindeki polislere ve partinin işbirlikçilerine düzenlenen saldırılardan sorumlu tutularak birçok kez hücre hapsine çarptırıldı.

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