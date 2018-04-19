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Wish.com çocukların oynadığı oyunda penis uzatıcısı reklamı gösterdi

19.04.2018 06:27 | Son Güncelleme

ABD merkezli internet mağazası Wish.com, çocukların oynadığı bir cep telefonu oyununda içinde bir penis animasyonunun da yer aldığı penis uzatıcısı reklamı gösterdiği için eleştirildi. Bu, Wish'in son beş aydaki üçüncü kural ihlali oldu.

Wish.com çocukların oynadığı oyunda penis uzatıcısı reklamı gösterdi

ABD merkezli internet mağazası Wish.com, çocukların oynadığı bir cep telefonu oyununda içinde bir penis animasyonunun da yer aldığı penis uzatıcısı reklamı gösterdiği için eleştirildi.

İngiltere'de reklamları denetleyen Reklam Standartları Otoritesi (ASA) Wish.com'un "sorumsuzca" davrandığını ve gelecekte reklamlarının doğru yaş gruplarına gösterildiğinden emin olması gerektiğini söyledi.

Bu, Wish'in son beş aydaki üçüncü kural ihlali oldu.

Şirket bu üç olayda da eleştirilere yanıt vermedi.

Kuralları çiğneyen şirketleri cezalandırma yetkisi kısıtlı olsa da ASA BBC'ye Wish.com'a "gerektiğinde baskı yapmaya devam edeceğini" söyledi.

Reklamda bu resmin hareketli versiyonu çıkmıştı (siyah kutular BBC tarafından eklenmiştir)

ASA'nın kararını açıkladığı reklam, 26 Kasım günü Zynga'nın Crazy Cake Swap ve Ketchapp'ın 2048 oyunlarında çıkmıştı.

Reklamda iki ayrı kare içinde bir penis animasyonu ve bir penis uzatma aparatı animasyonu gözüküyordu.

Reklamın gözüktüğü iki oyun da Avrupa'nın video oyun değerlendirme kuruluşu tarafından tüm yaşlara uygun oyunlar olarak tanımlanmıştı.

Reklam ayrıca bazı Samsung telefonlarında yüklü halde gelen Peel Smart Remote adlı TV uzaktan kumanda uygulamasında da gözükmüştü.

2048 uygulamasını geliştiren Ketchapp, oyunda gözüken reklamlardan sorumlu olamayacağını düşündüklerini fakat şikayetin ardından oyunun yaş limitini artırdıklarını açıkladı.

ASA, Zynga'nın bir yanıt vermediğini, Peel'inse verdiği yanıtta anlamlı bir bilgi olmadığını belirtti.

Wish daha önce de fermuarı açılmış bir kedi kostümü giyen ve kalçaları gözüken bir kadının yer aldığı bir reklam ile göğsünde bir ısırık dövmesi gözüken bir kadının yer aldığı reklamlar nedeniyle Wish'i uyarmıştı.

Bu reklamlar Facebook'ta da gözükmüş, ASA bu görüntülerin çocuklarda üzüntüye yol açabileceğini belirtmişti.

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